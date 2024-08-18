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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Гоу Эхед Иглс
Виллем II - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 18 августа 2024
Виллем II
18.08.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
2 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
21'
К. Ваэзен (П)
28'
Р. Мервелд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - Гоу Эхед Иглс
Замена
J. Mathijsen
️️️️
Н. Додеман
90'
+1
Замена
V. Vermeulen
️️️️
М. Тирпа
88'
Желтая карточка
С. Сандра
82'
81'
Замена
Г. Наубер
️️️️
Д. Амофа
Замена
Ж. Бокила
️️️️
К. Ваэзен
78'
73'
Желтая карточка
Э. Льянсана
Желтая карточка
Р. Тоур Сигургейрссон
71'
63'
Желтая карточка
Д. Амофа
60'
Замена
F. Stokkers
️️️️
В. Эдвардсен
60'
Замена
М. Сюрай
️️️️
С. Тенгстедт
60'
Замена
О. Антман
️️️️
Б. Адеканье
46'
Замена
К. Твигт
️️️️
Э. Линтхорст
ГОЛ! 2:0!
Р. Мервелд
Пас отдал
С. Сандра
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Ваэзен
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
34
Амин Лахкар
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Виллем II
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Rob Nizet
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
27
Dani Mathieu
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
3
Геррит Наубер
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
17
Матис Сюрай
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
11
Оливер Антман
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
3-4-2-1
1
Дидийон
25
Тирпа
6
Бехоунек
33
Сент-Джаго
21
Сигургейрссон
34
Лахкар
10
Мервелд
5
Босх
14
Сандра
7
Додеман
17
Ваэзен
4-1-5
22
Плогман
20
Дейл
4
Крамер
6
Амофа
5
Джеймс
10
Бреум
24
Льянсана
8
Линтхорст
10
Тенгстедт
11
Адеканье
16
Эдвардсен
7
Додеман
14
14
7
Додеман
25
Тирпа
20
20
25
Тирпа
17
Ваэзен
18
Бокила
18
Бокила
17
Ваэзен
6
Амофа
3
Наубер
3
Наубер
6
Амофа
10
Тенгстедт
17
Сюрай
17
Сюрай
10
Тенгстедт
8
Линтхорст
6
Твигт
6
Твигт
8
Линтхорст
11
Адеканье
11
Антман
11
Антман
11
Адеканье
16
Эдвардсен
27
27
16
Эдвардсен
Остались в запасе
Виллем II
Гоу Эхед Иглс
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Rob Nizet
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
27
Dani Mathieu
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
30
Sven Jansen
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
24
Лука Эверинк
ПЗ
15
Роббин Вейенберг
ЦП
23
Батен Тибо
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Rob Nizet
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
27
Dani Mathieu
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
24
Лука Эверинк
ПЗ
15
Роббин Вейенберг
ЦП
23
Батен Тибо
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Виллем II - Гоу Эхед Иглс
2
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
10
Офсайды
0
1
Количество передач
459
508
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.78
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Информация о матче
Главный судья:
Ingmar Oostrom, Netherlands
Стадион:
Koning Willem II Stadion, Tilburg
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