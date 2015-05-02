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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Айнтрахт
Вердер - Айнтрахт: обзор матча 02 мая 2015
Вердер
02.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
66'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Айнтрахт
Замена
Л. Фрёде
️️️️
З. Юнузович
90'
Замена
С. Макиади
️️️️
Д. Зелке
81'
Желтая карточка
Я. Штернберг
71'
71'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
С. Медойевич
ГОЛ! 1:0!
Д. Зелке
Пас отдал
А. Лукимия-Мулонготи
66'
65'
Желтая карточка
Т. Инуи
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
И. Хайрович
60'
Желтая карточка
А. Лукимия-Мулонготи
52'
39'
Желтая карточка
М. Штендера
20'
Замена
Т. Инуи
️️️️
С. Киттель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
2
Марнон Буш
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Йоханнес Флум
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кастелс
21
Лукимия-Мулонготи
3
Штернберг
4
Предль
8
Фритц
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
44
Баргфреде
20
Хайрович
9
Зелке
9
Ди Санто
3-2-3-2
1
Трапп
22
Игньевски
23
Андерсон Бамба
23
Русс
20
Хасебе
5
Очипка
8
Киттель
18
Штендера
34
Медойевич
9
Сеферович
16
Вальдес
16
Юнузович
16
Фрёде
16
Фрёде
16
Юнузович
9
Зелке
16
Макиади
16
Макиади
9
Зелке
20
Хайрович
21
Озтюнали
21
Озтюнали
20
Хайрович
8
Киттель
14
Инуи
14
Инуи
8
Киттель
34
Медойевич
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
34
Медойевич
Остались в запасе
Вердер
Айнтрахт
33
Левент Айчичек
ЦП
2
Марнон Буш
ПЗ
30
Рафаэль Вольф
ВР
31
Фин Бартельс
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
2
Марнон Буш
ПЗ
30
Рафаэль Вольф
ВР
31
Фин Бартельс
ЦП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Вердер - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
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