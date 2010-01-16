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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 16 января 2010
Айнтрахт
16.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
57'
М. Русс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вердер
Желтая карточка
Крис
Замена
К. Пройсс
️️️️
Н. Либеропулос
Замена
Кайо
️️️️
Б. Кёлер
Желтая карточка
У. Алмейда
Желтая карточка
М. Марин
Замена
У. Алмейда
️️️️
А. Абденнур
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Розенберг
Замена
Д. Йенсен
️️️️
Т. Боровски
ГОЛ! 1:0!
М. Русс
Желтая карточка
С. Тебер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
33
Никос Либеропулос
ЦФ
7
Селим Тебер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Вердер
1
Тим Визе
ВР
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
0
Кристоф Пройсс
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
26
Жювель Цоуму
ЦФ
29
Маркос Альварес
ЦФ
Вердер
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-4-2
1
Николов
17
Шпихер
14
Крис
23
Русс
5
Франц
18
Кёлер
27
Швеглер
14
Майер
2
Окс
7
Тебер
33
Либеропулос
4-1-2-2-1
1
Визе
8
Фритц
4
Мертезакер
5
Абденнур
27
Налдо
0
Фрингс
6
Боровски
14
Хант
22
Марин
10
Озил
9
Розенберг
33
Либеропулос
0
Пройсс
0
Пройсс
33
Либеропулос
18
Кёлер
30
Кайо
30
Кайо
18
Кёлер
6
Боровски
7
Йенсен
7
Йенсен
6
Боровски
5
Абденнур
9
Алмейда
9
Алмейда
5
Абденнур
9
Розенберг
14
Писарро
14
Писарро
9
Розенберг
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
26
Жювель Цоуму
ЦФ
29
Маркос Альварес
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
26
Жювель Цоуму
ЦФ
29
Маркос Альварес
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
Остались в запасе
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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