Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бенджамин Кёлер

    #18 | Полузащитник
    Имя Бенджамин
    Фамилия Кёлер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 августа 1980 (42 года)
    Рост 172
    Вес 67
    • Читайте нас: 
    11