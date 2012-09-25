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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 25 сентября 2012
Айнтрахт
25.09.2012, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 3
Завершен
Боруссия Д
49'
К. Трапп
51'
Т. Инуи
73'
А. Бамба
24'
Л. Пищек
29'
М. Ройс
54'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
Замена
М. Ланиг
️️️️
А. Майер
90'
Желтая карточка
П. Швеглер
88'
85'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
С. Киттель
️️️️
Ш. Айхнер
85'
80'
Желтая карточка
Р. Левандовски
ГОЛ! 3:3!
А. Бамба
73'
68'
Замена
К. Гросскройц
️️️️
И. Перишич
Замена
К. Матмур
️️️️
Э. Хоффер
59'
Желтая карточка
К. Самбрано
58'
54'
ГОЛ! 2:3!
М. Гетце
ГОЛ! 2:2!
Т. Инуи
Пас отдал
Ш. Айхнер
51'
ГОЛ! 1:2!
К. Трапп
Пас отдал
Т. Инуи
49'
46'
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Ройс
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
Л. Пищек
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пищек
Пас отдал
М. Хуммельс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Штефан Айхнер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ЦП
5
Себастьян Кель
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-4-1-1
1
Трапп
5
Очипка
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
2
Юнг
29
Айхнер
14
Майер
27
Швеглер
17
Роде
14
Инуи
27
Хоффер
4-2-3-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
78
Ляйтнер
16
Блащиковски
5
Кель
18
Ройс
14
Перишич
9
Левандовски
14
Майер
13
Ланиг
13
Ланиг
14
Майер
29
Айхнер
8
Киттель
8
Киттель
29
Айхнер
27
Хоффер
10
Матмур
10
Матмур
27
Хоффер
14
Перишич
6
Гросскройц
6
Гросскройц
14
Перишич
16
Блащиковски
20
Гюндоган
20
Гюндоган
16
Блащиковски
18
Ройс
27
Гетце
27
Гетце
18
Ройс
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
Главный тренер
Армин Фех
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Дойче банк Парк
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