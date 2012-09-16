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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Гамбург
Айнтрахт - Гамбург: обзор матча 16 сентября 2012
Айнтрахт
16.09.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Гамбург
13'
Т. Инуи
18'
О. Ошшен
53'
Ш. Айхнер
45'
Х. Вестерманн
63'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Гамбург
90'
+1
Желтая карточка
И. Иличевич
Замена
Б. Кёлер
️️️️
Ш. Айхнер
90'
Замена
М. Ланиг
️️️️
А. Майер
83'
82'
Замена
И. Иличевич
️️️️
Ж. Гин Лам
Замена
С. Челоцци
️️️️
Т. Инуи
79'
65'
Замена
М. Байстер
️️️️
А. Руднев
63'
ГОЛ! 3:2!
Х. Сон
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 3:1!
Ш. Айхнер
Пас отдал
А. Майер
53'
45'
+2
Красная карточка
П. Ирачек
45'
ГОЛ! 2:1!
Х. Вестерманн
Пас отдал
М. Янсен
33'
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
М. Мансьенн
ГОЛ! 2:0!
О. Ошшен
Пас отдал
А. Бамба
18'
ГОЛ! 1:0!
Т. Инуи
Пас отдал
А. Майер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
4-4-1-1
1
Трапп
5
Очипка
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
2
Юнг
14
Майер
27
Швеглер
17
Роде
29
Айхнер
14
Инуи
25
Ошшен
3-4-2-1
15
Адлер
28
Мансьенн
25
Брума
16
Вестерманн
26
Лам
47
Бадель
8
Ирачек
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
7
Сон
9
Руднев
14
Инуи
22
Челоцци
22
Челоцци
14
Инуи
29
Айхнер
18
Кёлер
18
Кёлер
29
Айхнер
14
Майер
13
Ланиг
13
Ланиг
14
Майер
28
Мансьенн
2
Дикмайер
2
Дикмайер
28
Мансьенн
26
Лам
16
Иличевич
16
Иличевич
26
Лам
9
Руднев
9
Байстер
9
Байстер
9
Руднев
Остались в запасе
Айнтрахт
Гамбург
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Айнтрахт - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Дойче банк Парк
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