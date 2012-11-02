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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Гройтер Фюрт
Айнтрахт - Гройтер Фюрт: обзор матча 02 ноября 2012
Айнтрахт
02.11.2012, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
1'
А. Майер
53'
З. Штибер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Гройтер Фюрт
90'
+2
Замена
Т. Миккельсен
️️️️
С. Сарарер
89'
Замена
Эду
️️️️
Д. Асамоа
Замена
С. Челоцци
️️️️
С. Роде
84'
79'
Желтая карточка
Д. Асамоа
Замена
Б. Кёлер
️️️️
Ш. Айхнер
76'
71'
Желтая карточка
Ш. Фюрстнер
Желтая карточка
П. Швеглер
68'
Желтая карточка
С. Юнг
66'
Замена
К. Матмур
️️️️
Т. Инуи
57'
53'
ГОЛ! 1:1!
З. Штибер
Пас отдал
Э. Приб
ГОЛ! 1:0!
А. Майер
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
9
Кристофер Нете
ЦФ
16
Эду
ЦФ
4-4-1-1
1
Трапп
5
Очипка
15
Демидов
23
Андерсон Бамба
2
Юнг
14
Майер
17
Роде
29
Айхнер
27
Швеглер
14
Инуи
25
Ошшен
3-1-4-1-1
31
Грюн
19
Кляйне
7
Нехриг
3
Маврай
13
Пекович
8
Фюрстнер
10
Штибер
7
Приб
6
Шмидтгаль
23
Сарарер
18
Асамоа
17
Роде
22
Челоцци
22
Челоцци
17
Роде
29
Айхнер
18
Кёлер
18
Кёлер
29
Айхнер
14
Инуи
10
Матмур
10
Матмур
14
Инуи
23
Сарарер
11
Миккельсен
11
Миккельсен
23
Сарарер
18
Асамоа
16
Эду
16
Эду
18
Асамоа
Остались в запасе
Айнтрахт
Гройтер Фюрт
1
Ока Николов
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
9
Кристофер Нете
ЦФ
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Остались в запасе
9
Кристофер Нете
ЦФ
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Майк Бюскенс
Статистика матча Айнтрахт - Гройтер Фюрт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Дойче банк Парк
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