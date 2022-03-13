Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1

«РБ Лейпциг» на выезде крупно обыграл «Гройтер Фюрт» – 6:1.

Команда Доменико Тедеско набрала 44 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Лейпциг» должен был играть со «Спартаком» в 1/8 финала Лиги Европы, но УЕФА отстранил российский клуб из еврокубков.

Германия. Бундеслига. 26-й тур

Гройтер Фюрт – РБ Лейпциг – 1:6 (1:4)

Голы: 1:0 – Левелинг, 4; 1:1 – Силва, 17; 1:2 – Форсберг, 32; 1:3 – Лаймер, 35; 1:4 – Хенрикс, 45; 1:5 – Симакан, 59; 1:6 – Нкунку, 69.

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