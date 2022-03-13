Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?
2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
3 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?

Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1

«РБ Лейпциг» на выезде крупно обыграл «Гройтер Фюрт» – 6:1.

Команда Доменико Тедеско набрала 44 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Лейпциг» должен был играть со «Спартаком» в 1/8 финала Лиги Европы, но УЕФА отстранил российский клуб из еврокубков.

Германия. Бундеслига. 26-й тур

Гройтер Фюрт – РБ Лейпциг – 1:6 (1:4)

Голы: 1:0 – Левелинг, 4; 1:1 – Силва, 17; 1:2 – Форсберг, 32; 1:3 – Лаймер, 35; 1:4 – Хенрикс, 45; 1:5 – Симакан, 59; 1:6 – Нкунку, 69.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Игра: Бакаев, Зобнин, Ионов и Сафонов. Отгадайте 10 игроков РПЛ по фото

Новости по теме
Шпилевский: «Тедеско сожалел об уходе из «Спартака», но предложение от «Лейпцига» – мечта» 6
Ещенко: «Ваноли – эмоциональный, как Тедеско и Каррера. Все они хотят поменять психологию» 1
Бундеслига. «Байер» в дебютном матче Азмуна сыграл вничью с «Баварией»; «Лейпциг» Тедеско ушел от поражения от «Фрайбурга»
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

13.03.2022 23:18
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11