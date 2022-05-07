Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место

«Боруссия» обыграла на выезде «Гройтер Фюрт» в матче 33-го тура Бундеслиги – 3:1.

Дортмундская команда набрала 66 очков и гарантировала себе второе место в чемпионате. Идущий третьим «Байер» (61 очко) не сможет обогнать клуб.

Германия. Бундеслига. 33-й тур

Гройтер Фюрт – Боруссия Д – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Брандт, 26; 1:1 – Нганкам, 70; 1:2 – Брандт, 72; 1:3 – Пасслак, 77.

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