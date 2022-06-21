29-летний Гетце сегодня подпишет контракт с «Айнтрахтом» на 3 года

Полузащитник ПСВ Марио Гетце определился с новым клубом.
По информации журналиста Фабрицио Романо, 29-летний немец сегодня подпишет контакт с «Айнтрахтом» до 2025 года. Все условия уже согласованы.
Вчера «Айнтрахт» активировал опцию выкупа футболиста за 4 миллиона евро.
- В прошедшем сезоне Гетце забил 12 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
- Хавбек – чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо