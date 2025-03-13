Лига Европы. «Буде» Хайкина прошел дальше, голеадор финала ЧМ помог «Айнтрахту» разгромить «Аякс» (4:1)

«Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы разгромил дома «Аякс». Дубль оформил Марио Гетце – автор победного мяча в финале ЧМ-2014.

«Буде-Глимт» с вратарем Никитой Хайкиным проиграл в гостях «Олимпиакосу», но прошел дальше.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

Айнтрахт (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бахоя, 7; 2:0 – Гетце, 25; 3:0 – Экитике, 67; 3:1 – Тэйлор, 78; 4:1 – Гетце, 82.

Первый матч: 2:1.

Олимпиакос (Греция) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хег, 36; 1:1 – Яремчук, 53; 2:1 – Яремчук, 65.

Удаления: Цолакис, 89 – нет.

Первый матч: 0:3.

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