20 самых скандальных трансферов в истории футбола

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг самых скандальных трансферов в истории футбола.
Полный список можно посмотреть по ссылке. Топ-20 выглядит так:
- Луиш Фигу – из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году;
- Сол Кэмпбелл – из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году;
- Роберто Баджо – из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году;
- Йохан Кройфф – из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году;
- Эйсебио – из «Спортинг Лоуренсу-Маркиш» в «Бенфику» в 1960 году;
- Мо Джонстон – из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году;
- Диего Марадона – уход из «Наполи» в 1991 году;
- Эшли Коул – из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году;
- Марио Гетце – из «Боруссии» Д в «Баварию» в 2013 году;
- Неймар – из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году;
- Карлос Тевес – из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» в 2009 году;
- Уго Санчес – из «Атлетико» в «Реал» в 1985 году;
- Гонсало Игуаин – из «Наполи» в «Ювентус» в 2016 году;
- Кака – из «Милана» в «Реал» в 2009 году;
- Лионель Месси – из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году;
- Ник Бармби – из «Эвертона» в «Ливерпуль» в 2000 году;
- Энрике Борха – из «Пумаса» в «Америку» в 1969 году;
- Робин ван Перси – из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году;
- Джон Робертсон – из «Ноттингем Форест» в «Дерби Каунти» в 1983 году;
- Криштиану Роналду – из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009 году.
Источник: FourFourTwo