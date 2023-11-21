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20 самых скандальных трансферов в истории футбола

21 ноября 2023, 23:34
4

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг самых скандальных трансферов в истории футбола.

Полный список можно посмотреть по ссылке. Топ-20 выглядит так:

  1. Луиш Фигу – из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году;
  2. Сол Кэмпбелл – из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году;
  3. Роберто Баджо – из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году;
  4. Йохан Кройфф – из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году;
  5. Эйсебио – из «Спортинг Лоуренсу-Маркиш» в «Бенфику» в 1960 году;
  6. Мо Джонстон – из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году;
  7. Диего Марадона – уход из «Наполи» в 1991 году;
  8. Эшли Коул – из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году;
  9. Марио Гетце – из «Боруссии» Д в «Баварию» в 2013 году;
  10. Неймар – из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году;
  11. Карлос Тевес – из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» в 2009 году;
  12. Уго Санчес – из «Атлетико» в «Реал» в 1985 году;
  13. Гонсало Игуаин – из «Наполи» в «Ювентус» в 2016 году;
  14. Кака – из «Милана» в «Реал» в 2009 году;
  15. Лионель Месси – из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году;
  16. Ник Бармби – из «Эвертона» в «Ливерпуль» в 2000 году;
  17. Энрике Борха – из «Пумаса» в «Америку» в 1969 году;
  18. Робин ван Перси – из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году;
  19. Джон Робертсон – из «Ноттингем Форест» в «Дерби Каунти» в 1983 году;
  20. Криштиану Роналду – из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009 году.

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Источник: FourFourTwo
Рейтинг Кака Игуаин Гонсало Месси Лионель ван Перси Робин Роналду Криштиану Коул Эшли Кэмпбелл Сол Тевес Карлос Фигу Луиш Гетце Марио Неймар Марадона Диего
Комментарии (4)
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DeStar
1700603409
Диего Марадона – уход из «Наполи» в 1991 году; это что за трансфер такой
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Artemka444
1700633697
Опять тема не раскрыта!!!
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ItalianFootball
1700636883
Кака как то со скандалом уходил ?
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