Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    20 самых скандальных трансферов в истории футбола

    Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг самых скандальных трансферов в истории футбола.

    Полный список можно посмотреть по ссылке. Топ-20 выглядит так:

    1. Луиш Фигу – из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году;
    2. Сол Кэмпбелл – из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году;
    3. Роберто Баджо – из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году;
    4. Йохан Кройфф – из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году;
    5. Эйсебио – из «Спортинг Лоуренсу-Маркиш» в «Бенфику» в 1960 году;
    6. Мо Джонстон – из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году;
    7. Диего Марадона – уход из «Наполи» в 1991 году;
    8. Эшли Коул – из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году;
    9. Марио Гетце – из «Боруссии» Д в «Баварию» в 2013 году;
    10. Неймар – из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году;
    11. Карлос Тевес – из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» в 2009 году;
    12. Уго Санчес – из «Атлетико» в «Реал» в 1985 году;
    13. Гонсало Игуаин – из «Наполи» в «Ювентус» в 2016 году;
    14. Кака – из «Милана» в «Реал» в 2009 году;
    15. Лионель Месси – из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году;
    16. Ник Бармби – из «Эвертона» в «Ливерпуль» в 2000 году;
    17. Энрике Борха – из «Пумаса» в «Америку» в 1969 году;
    18. Робин ван Перси – из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году;
    19. Джон Робертсон – из «Ноттингем Форест» в «Дерби Каунти» в 1983 году;
    20. Криштиану Роналду – из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009 году.

    Новости по теме
    Беллингем назвал пять главных легенд в истории «Реала» 4
    Фигу обвинил Сантуша в вылете Португалии с ЧМ-2022: «Нельзя выиграть турнир с Роналду в запасе» 10
    Фигу – об оскорблениях Переса: «Мы поговорили, и он извинился. Вопрос закрыт» 1
    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2023 23:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12716

      DeStar 1 час назад

      Диего Марадона – уход из «Наполи» в 1991 году;
      это что за трансфер такой

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+