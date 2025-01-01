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Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»

Полуфиналист Лиги Европы и финалист Кубка Германии «Лейпциг» в 31-м туре чемпионата Германии уступил «Униону».

Берлинцы нанесли реванш за поражение на неделе в Кубке Германии (1:2). В обоих матчах сценарий оказался одинаковым: проиграла команда, забившая первой.

«Байер» в гостях разгромил «Гройтер Фюрт». Дебютным голом за леверкузенцев, а также результативным пасом отметился нападающий Сердар Азмун, бывший зенитовец.

Германия. Бундеслига. 31-й тур

Лейпциг – Унион – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Поульсен, 46; 1:1 – Михель, 86; 1:2 – Беренс, 89.

Гройтер Фюрт – Байер – 1:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Виллемс, 5; 1:1 – Шик, 8; 1:2 – Азмун, 18; 1:3 – Паулиньо, 58; 1:4 – Паласиос, 84.

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Источник: Бомбардир.ру

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