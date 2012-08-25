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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 25 августа 2012
Айнтрахт
25.08.2012, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Байер
57'
Ш. Айхнер
82'
М. Ланиг
30'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Байер
88'
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
Замена
Б. Кёлер
️️️️
Ш. Айхнер
88'
84'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Ш. Райнарц
ГОЛ! 2:1!
М. Ланиг
Пас отдал
С. Челоцци
82'
Замена
М. Ланиг
️️️️
С. Роде
77'
Замена
С. Челоцци
️️️️
Т. Инуи
76'
69'
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Беллараби
ГОЛ! 1:1!
Ш. Айхнер
57'
42'
Желтая карточка
Д. Швааб
Желтая карточка
А. Бамба
34'
30'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Кисслинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
4-4-1-1
1
Трапп
5
Очипка
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
2
Юнг
17
Роде
27
Швеглер
29
Айхнер
14
Майер
14
Инуи
25
Ошшен
3-2-2-1-1
1
Лено
7
Райнарц
21
Топрак
5
Швааб
8
Бендер
3
Кадлец
20
Шюррле
6
Рольфес
38
Беллараби
11
Кисслинг
14
Инуи
22
Челоцци
22
Челоцци
14
Инуи
29
Айхнер
18
Кёлер
18
Кёлер
29
Айхнер
17
Роде
13
Ланиг
13
Ланиг
17
Роде
38
Беллараби
8
Кастро
8
Кастро
38
Беллараби
7
Райнарц
10
Фернандес
10
Фернандес
7
Райнарц
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
1
Давид Йеллделл
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Айнтрахт - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Дойче банк Парк
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