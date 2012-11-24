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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Айнтрахт
Шальке-04 - Айнтрахт: обзор матча 24 ноября 2012
Шальке-04
24.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
11'
К. Хунтелаар
13'
Ш. Айхнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Айнтрахт
88'
Вторая желтая
К. Матмур
84'
Замена
Б. Кёлер
️️️️
Т. Инуи
Замена
Т. Пукки
️️️️
Л. Холтби
72'
64'
Замена
О. Ошшен
️️️️
Ш. Айхнер
62'
Замена
С. Челоцци
️️️️
А. Бамба
55'
Желтая карточка
К. Матмур
39'
Желтая карточка
С. Роде
Желтая карточка
Д. Джонс
25'
13'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Айхнер
Пас отдал
Б. Очипка
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Л. Холтби
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
ОП
17
Себастьян Роде
ОП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ПП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
19
Дорже Куемаха
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Уннершталь
28
Фукс
5
Хеведес
32
Матип
2
Учида
13
Джонс
33
Нойштедтер
90
Холтби
7
Дракслер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
4-2-2-1-1
1
Трапп
2
Юнг
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
5
Очипка
27
Швеглер
17
Роде
29
Айхнер
14
Майер
14
Инуи
10
Матмур
90
Холтби
20
Пукки
20
Пукки
90
Холтби
23
Андерсон Бамба
22
Челоцци
22
Челоцци
23
Андерсон Бамба
14
Инуи
18
Кёлер
18
Кёлер
14
Инуи
29
Айхнер
25
Ошшен
25
Ошшен
29
Айхнер
Остались в запасе
Шальке-04
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
1
Ока Николов
ВР
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Шальке-04 - Айнтрахт
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:25 (прямая)
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