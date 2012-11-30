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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Айнтрахт
Фортуна - Айнтрахт: обзор матча 30 ноября 2012
Фортуна
30.11.2012, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Айнтрахт
38'
Ш. Райзингер
42'
О. Финк
58'
Н. Рафаэль
85'
А. Беллингаузен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Айнтрахт
ГОЛ! 4:0!
А. Беллингаузен
85'
83'
Замена
Б. Кёлер
️️️️
С. Роде
Замена
Р. Гарбущевски
️️️️
Ш. Райзингер
83'
Замена
Ч. Ду Ри
️️️️
Л. Балогун
74'
73'
Желтая карточка
С. Челоцци
72'
Замена
Д. Куемаха
️️️️
Т. Инуи
Замена
Д. Шахин
️️️️
Н. Рафаэль
71'
70'
Желтая карточка
А. Майер
Желтая карточка
Л. Балогун
62'
ГОЛ! 3:0!
Н. Рафаэль
Пас отдал
О. Финк
58'
Желтая карточка
О. Финк
56'
46'
Замена
С. Челоцци
️️️️
М. Ланиг
ГОЛ! 2:0!
О. Финк
42'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Райзингер
38'
34'
Вторая желтая
К. Матмур
27'
Желтая карточка
К. Матмур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
10
Кен Илсе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
22
Ча Ду Ри
ПЗ
8
Андре Фомичёв
ЦП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
9
Дани Шахин
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
19
Дорже Куемаха
ЦФ
3-4-3
13
Гифер
29
Хуанан
27
Балогун
15
ван ден Берг
11
Беллингаузен
13
Бодзек
7
Финк
17
Ламбертц
27
Райзингер
10
Илсе
11
Рафаэль
4-4-1-1
1
Трапп
2
Юнг
15
Демидов
2
Кемпф
5
Очипка
13
Ланиг
17
Роде
29
Айхнер
14
Майер
14
Инуи
10
Матмур
27
Райзингер
7
Гарбущевски
7
Гарбущевски
27
Райзингер
11
Рафаэль
9
Шахин
9
Шахин
11
Рафаэль
27
Балогун
22
Ча Ду Ри
22
Ча Ду Ри
27
Балогун
13
Ланиг
22
Челоцци
22
Челоцци
13
Ланиг
17
Роде
18
Кёлер
18
Кёлер
17
Роде
14
Инуи
19
Куемаха
19
Куемаха
14
Инуи
Остались в запасе
Фортуна
Айнтрахт
8
Андре Фомичёв
ЦП
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
1
Ока Николов
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
8
Андре Фомичёв
ЦП
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Фортуна - Айнтрахт
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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