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Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 08 декабря 2012
Айнтрахт
08.12.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Вердер
47'
А. Майер
62'
П. Швеглер
63'
Ш. Айхнер
90'
Т. Инуи
54'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вердер
Замена
М. Ланиг
️️️️
Т. Инуи
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
Т. Инуи
Пас отдал
С. Юнг
90'
Замена
С. Челоцци
️️️️
Ш. Айхнер
84'
79'
Замена
Д. Акпала
️️️️
К. Фритц
74'
Желтая карточка
Л. Шмитц
69'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Э. Элиа
67'
Замена
А. Игньевски
️️️️
З. Юнузович
ГОЛ! 3:1!
Ш. Айхнер
Пас отдал
О. Ошшен
63'
ГОЛ! 2:1!
П. Швеглер
Пас отдал
С. Роде
62'
54'
ГОЛ! 1:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
М. Арнаутович
ГОЛ! 1:0!
А. Майер
Пас отдал
Б. Очипка
47'
42'
Желтая карточка
С. Предль
Желтая карточка
С. Роде
41'
Желтая карточка
Т. Инуи
40'
Желтая карточка
К. Самбрано
20'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
4-4-1-1
1
Трапп
5
Очипка
5
Бучер
3
Самбрано
2
Юнг
27
Швеглер
17
Роде
14
Майер
29
Айхнер
14
Инуи
25
Ошшен
3-2-2-1-2
1
Милиц
8
Фритц
4
Предль
19
Папастатопулос
23
Гебре Селасси
26
Шмитц
16
Юнузович
11
Элиа
7
Де Брюйне
7
Арнаутович
18
Петерсен
29
Айхнер
22
Челоцци
22
Челоцци
29
Айхнер
14
Инуи
13
Ланиг
13
Ланиг
14
Инуи
16
Юнузович
22
Игньевски
22
Игньевски
16
Юнузович
8
Фритц
17
Акпала
17
Акпала
8
Фритц
11
Элиа
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
11
Элиа
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Дойче банк Парк
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