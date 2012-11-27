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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 27 ноября 2012
Айнтрахт
27.11.2012, вторник, 23:00
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Майнц
55'
А. Салаи (АГ)
18'
А. Иваншиц
42'
Ш. Паркер
52'
Н. Новески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Майнц
88'
Вторая желтая
Ю. Баумгартлингер
Замена
С. Киттель
️️️️
Т. Инуи
82'
Желтая карточка
К. Самбрано
80'
Замена
Д. Куемаха
️️️️
Ш. Айхнер
71'
69'
Замена
М. Риссе
️️️️
Ш. Паркер
63'
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Э. Сото
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
А. Салаи
55'
52'
ГОЛ! 0:3!
Н. Новески
Пас отдал
Н. Мюллер
50'
Желтая карточка
Ю. Полански
49'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
46'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
А. Иваншиц
Замена
С. Челоцци
️️️️
О. Ошшен
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Паркер
Пас отдал
А. Салаи
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Иваншиц
Пас отдал
Ш. Паркер
Желтая карточка
П. Швеглер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Шоун Паркер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
4-4-1-1
1
Трапп
5
Очипка
3
Самбрано
2
Кемпф
2
Юнг
14
Майер
17
Роде
29
Айхнер
27
Швеглер
14
Инуи
25
Ошшен
4-1-4-1
28
Веткло
3
Поспех
4
Новески
2
Свенссон
8
Забавник
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
8
Полански
19
Сото
9
Паркер
11
Салаи
25
Ошшен
22
Челоцци
22
Челоцци
25
Ошшен
14
Инуи
8
Киттель
8
Киттель
14
Инуи
29
Айхнер
19
Куемаха
19
Куемаха
29
Айхнер
23
Иваншиц
9
Мюллер
9
Мюллер
23
Иваншиц
19
Сото
33
Калиджиури
33
Калиджиури
19
Сото
9
Паркер
31
Риссе
31
Риссе
9
Паркер
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
1
Ока Николов
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Дойче банк Парк
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