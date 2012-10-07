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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 07 октября 2012
Боруссия М
07.10.2012, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
8'
Х. Аранго
24'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Л. Рупп
90'
+2
Желтая карточка
Л. Рупп
90'
+1
Желтая карточка
Т. Маркс
89'
87'
Замена
Э. Хоффер
️️️️
П. Швеглер
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Л. де Йонг
81'
Желтая карточка
Л. де Йонг
78'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Г. Джака
70'
Желтая карточка
А. Домингес
61'
56'
Замена
К. Матмур
️️️️
Т. Инуи
ГОЛ! 2:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Х. Нордтвейт
24'
ГОЛ! 1:0!
Х. Аранго
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
3-3-3-1
1
тер Стеген
18
Домингес
6
Нордтвейт
39
Штранцль
3
Дамс
34
Джака
24
Янчке
18
Аранго
10
Рупп
14
Маркс
26
де Йонг
4-4-1-1
1
Трапп
2
Юнг
15
Демидов
3
Самбрано
5
Очипка
29
Айхнер
27
Швеглер
17
Роде
14
Майер
14
Инуи
25
Ошшен
10
Рупп
4
Брауверс
4
Брауверс
10
Рупп
26
де Йонг
9
Де Камарго
9
Де Камарго
26
де Йонг
34
Джака
10
Хргота
10
Хргота
34
Джака
14
Инуи
10
Матмур
10
Матмур
14
Инуи
27
Швеглер
27
Хоффер
27
Хоффер
27
Швеглер
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Александер Ринг
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Ока Николов
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Александер Ринг
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 17:25 (прямая)
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