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Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 15 декабря 2012
Вольфсбург
15.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Айнтрахт
12'
А. Майер
18'
Т. Инуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
Желтая карточка
Налдо
89'
87'
Замена
М. Ланиг
️️️️
О. Ошшен
Замена
Р. Юнссон
️️️️
Виейринья
85'
81'
Замена
С. Челоцци
️️️️
Т. Инуи
78'
Желтая карточка
Т. Инуи
77'
Замена
К. Матмур
️️️️
Ш. Айхнер
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Я. Полак
74'
Замена
Т. Каленберг
️️️️
М. Хасебе
63'
Желтая карточка
Диего
56'
18'
ГОЛ! 0:2!
Т. Инуи
Пас отдал
Ш. Айхнер
Красная карточка
Жозуэ
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Майер
Пас отдал
П. Швеглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Томас Каленберг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
3-3-1-1-1
16
Бенальо
27
Налдо
23
Фагнер
20
Виейринья
4
Шефер
7
Жозуэ
24
Кьер
8
Полак
10
Диего
12
Дост
4-4-1-1
1
Трапп
2
Юнг
3
Самбрано
5
Бучер
5
Очипка
14
Майер
27
Швеглер
29
Айхнер
17
Роде
14
Инуи
25
Ошшен
8
Полак
39
Мадлунг
39
Мадлунг
8
Полак
20
Виейринья
10
Юнссон
10
Юнссон
20
Виейринья
20
Хасебе
7
Каленберг
7
Каленберг
20
Хасебе
14
Инуи
22
Челоцци
22
Челоцци
14
Инуи
25
Ошшен
13
Ланиг
13
Ланиг
25
Ошшен
29
Айхнер
10
Матмур
10
Матмур
29
Айхнер
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
1
Ока Николов
ВР
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фольксваген
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