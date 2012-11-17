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Айнтрахт - Аугсбург
Айнтрахт - Аугсбург: обзор матча 17 ноября 2012
Айнтрахт
17.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
4 : 2
Завершен
Аугсбург
7'
С. Мельдерс (АГ)
32'
Ш. Айхнер
52'
А. Майер
75'
А. Майер (П)
45'
К. Чжа-Чеол
64'
С. Мельдерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Аугсбург
Замена
Б. Кёлер
️️️️
Т. Инуи
90'
+1
Замена
О. Ошшен
️️️️
К. Матмур
89'
Замена
С. Челоцци
️️️️
Ш. Айхнер
81'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
А. Майер
75'
73'
Замена
Д. Сио
️️️️
Т. Вернер
Желтая карточка
С. Юнг
67'
65'
Желтая карточка
Т. Вернер
64'
ГОЛ! 3:2!
С. Мельдерс
Пас отдал
Т. Оэрль
58'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
А. Оттль
ГОЛ! 3:1!
А. Майер
Пас отдал
Ш. Айхнер
52'
45'
ГОЛ! 2:1!
К. Чжа-Чеол
41'
Желтая карточка
А. Оттль
ГОЛ! 2:0!
Ш. Айхнер
Пас отдал
Т. Инуи
32'
29'
Замена
Д. Санко
️️️️
Р. Клаван
14'
Желтая карточка
Р. Клаван
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Мельдерс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
4-4-1-1
1
Трапп
5
Очипка
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
2
Юнг
14
Майер
17
Роде
29
Айхнер
27
Швеглер
14
Инуи
10
Матмур
3-2-4-1
30
Амзиф
4
Лангкамп
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
7
Фогт
22
Озтрзолек
10
Байер
17
Вернер
16
Оттль
10
Ку Чжа-Чеол
13
Мельдерс
29
Айхнер
22
Челоцци
22
Челоцци
29
Айхнер
14
Инуи
18
Кёлер
18
Кёлер
14
Инуи
10
Матмур
25
Ошшен
25
Ошшен
10
Матмур
24
Клаван
3
Санко
3
Санко
24
Клаван
16
Оттль
20
Оэрль
20
Оэрль
16
Оттль
17
Вернер
13
Сио
13
Сио
17
Вернер
Остались в запасе
Айнтрахт
Аугсбург
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
11
Милан Петржела
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Остались в запасе
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
11
Милан Петржела
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Айнтрахт - Аугсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Дойче банк Парк
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