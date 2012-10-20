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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Ганновер-96
Айнтрахт - Ганновер-96: обзор матча 20 октября 2012
Айнтрахт
20.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
5'
К. Матмур
19'
С. Юнг
82'
А. Майер
43'
М. Абделлауе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Ганновер-96
Замена
Э. Хоффер
️️️️
К. Матмур
89'
85'
Желтая карточка
Д. Я Конан
Замена
М. Ланиг
️️️️
Ш. Айхнер
82'
ГОЛ! 3:1!
А. Майер
Пас отдал
С. Челоцци
82'
80'
Желтая карточка
М. Диуф
Желтая карточка
К. Самбрано
77'
77'
Замена
К. Пандер
️️️️
С. Пинту
Замена
С. Челоцци
️️️️
Т. Инуи
73'
Желтая карточка
П. Швеглер
72'
64'
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Абделлауе
60'
Желтая карточка
С. Пинту
43'
ГОЛ! 2:1!
М. Абделлауе
Пас отдал
Л. Штиндль
30'
Замена
А. Собич
️️️️
Я. Шлаудрафф
ГОЛ! 2:0!
С. Юнг
Пас отдал
Ш. Айхнер
19'
15'
Желтая карточка
С. Хусти
ГОЛ! 1:0!
К. Матмур
Пас отдал
С. Роде
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
4-4-1-1
1
Трапп
5
Очипка
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
2
Юнг
14
Майер
17
Роде
29
Айхнер
27
Швеглер
14
Инуи
10
Матмур
3-3-1-3
20
Цилер
6
Черундоло
5
Хагги
5
Эггиманн
9
Хусти
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
11
Конан
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
14
Инуи
22
Челоцци
22
Челоцци
14
Инуи
29
Айхнер
13
Ланиг
13
Ланиг
29
Айхнер
10
Матмур
27
Хоффер
27
Хоффер
10
Матмур
18
Пинту
24
Пандер
24
Пандер
18
Пинту
25
Абделлауе
92
Диуф
92
Диуф
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
9
Собич
9
Собич
13
Шлаудрафф
Остались в запасе
Айнтрахт
Ганновер-96
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
Главный тренер
Армин Фех
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Айнтрахт - Ганновер-96
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Дойче банк Парк
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