Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что полузащитника «Ганновера» Гаэль Ондуа входит в шорт-лист клуба.

«На данный момент мы не ищем футболистов. Посмотрим, как летом будут обстоять дела. Скажем так, Гаэля Ондуа оставили в шорт-листе.

Летом будем комплектовать команду, и если нам нужна будет данная позиция, как вариант, мы рассмотрим камерунского игрока», — заявил Андреев.

У камерунца есть гражданство РФ.

Он заявил, что «платит цену за свою правду и позицию» в «Ганновере».

Ондуа играл на ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом.

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