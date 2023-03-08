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    Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что полузащитника «Ганновера» Гаэль Ондуа входит в шорт-лист клуба.

    «На данный момент мы не ищем футболистов. Посмотрим, как летом будут обстоять дела. Скажем так, Гаэля Ондуа оставили в шорт-листе.

    Летом будем комплектовать команду, и если нам нужна будет данная позиция, как вариант, мы рассмотрим камерунского игрока», — заявил Андреев.

    • У камерунца есть гражданство РФ.
    • Он заявил, что «платит цену за свою правду и позицию» в «Ганновере».
    • Ондуа играл на ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом.

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    Источник: Sport24

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    08.03.2023 14:35
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