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    «Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»

    Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев прокомментировал отстранение полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа от работы с основной командой.

    • У камерунца есть гражданство РФ.
    • Он заявил, что «платит цену за свою правду и позицию».
    • Ондуа играл на ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом.

    «Типичная русофобия, с которой столкнулся Ондуа. Он молодец, что высказал свою позицию, не стал никого бояться.

    Но если решение «Ганновера» связано не со спортивными вопросами, то тут может иметь место нарушение контрактных обязательств, а в данном случае видна чистейшая дискриминация по национальному признаку.

    В этой ситуации Ондуа следует обратиться в посольство России в Германии, чтобы получить необходимую помощь и поддержку.

    В МИДе есть сотрудники, которые защищают интересы наших спортсменов по всему миру и которые непременно окажут Гаэлю помощь.

    И если это не решится переговорами с клубом, то ему стоит обратиться с иском в суд. Поскольку тут есть явное нарушение контракта и дискриминация спортсмена», – сказал Свищев.

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    Источник: ТАСС

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    07.03.2023 14:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +353

      eugen-han 7 марта, 15:12

      Это не русофобия, а откровенный нацизм.

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