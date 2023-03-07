«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев прокомментировал отстранение полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа от работы с основной командой.

У камерунца есть гражданство РФ.

Он заявил, что «платит цену за свою правду и позицию».

Ондуа играл на ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом.

«Типичная русофобия, с которой столкнулся Ондуа. Он молодец, что высказал свою позицию, не стал никого бояться.

Но если решение «Ганновера» связано не со спортивными вопросами, то тут может иметь место нарушение контрактных обязательств, а в данном случае видна чистейшая дискриминация по национальному признаку.

В этой ситуации Ондуа следует обратиться в посольство России в Германии, чтобы получить необходимую помощь и поддержку.

В МИДе есть сотрудники, которые защищают интересы наших спортсменов по всему миру и которые непременно окажут Гаэлю помощь.

И если это не решится переговорами с клубом, то ему стоит обратиться с иском в суд. Поскольку тут есть явное нарушение контракта и дискриминация спортсмена», – сказал Свищев.

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