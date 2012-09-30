Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 30 сентября 2012
Айнтрахт
30.09.2012, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
67'
А. Майер
74'
А. Майер
50'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фрайбург
90'
Красная карточка
К. Геде
Замена
М. Ланиг
️️️️
С. Роде
89'
88'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Замена
С. Челоцци
️️️️
Т. Инуи
85'
82'
Замена
Г. Дембеле
️️️️
Д. Шмид
77'
Замена
Й. Флум
️️️️
Ю. Шустер
Желтая карточка
П. Швеглер
75'
ГОЛ! 2:1!
А. Майер
Пас отдал
Б. Очипка
74'
72'
Замена
К. Геде
️️️️
С. Фрайс
ГОЛ! 1:1!
А. Майер
67'
Замена
К. Матмур
️️️️
Э. Хоффер
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Крузе
40'
Желтая карточка
Ю. Шустер
15'
Желтая карточка
С. Макиади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Штефан Айхнер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
4-4-1-1
1
Трапп
5
Очипка
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
2
Юнг
29
Айхнер
14
Майер
27
Швеглер
17
Роде
14
Инуи
27
Хоффер
3-2-3-1-1
1
Бауманн
25
Сорг
28
Гинтер
3
Дианье
23
Муйджа
7
Шмид
9
Фрайс
16
Макиади
23
Шустер
20
Калиджиури
10
Крузе
14
Инуи
22
Челоцци
22
Челоцци
14
Инуи
17
Роде
13
Ланиг
13
Ланиг
17
Роде
27
Хоффер
10
Матмур
10
Матмур
27
Хоффер
23
Шустер
23
Флум
23
Флум
23
Шустер
9
Фрайс
31
Геде
31
Геде
9
Фрайс
7
Шмид
11
Дембеле
11
Дембеле
7
Шмид
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+