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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 01 сентября 2012
Хоффенхайм
01.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 4
Завершен
Айнтрахт
39'
А. Майер
43'
П. Швеглер
82'
А. Майер (П)
90'
М. Ланиг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
90'
ГОЛ! 0:4!
М. Ланиг
Пас отдал
Б. Очипка
88'
Замена
М. Ланиг
️️️️
С. Роде
85'
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Т. Инуи
82'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Майер
81'
Замена
С. Челоцци
️️️️
Ш. Айхнер
Вторая желтая
С. Шипплок
74'
73'
Желтая карточка
Т. Инуи
Вторая желтая
С. Салихович
70'
Желтая карточка
С. Салихович
69'
Замена
С. Салихович
️️️️
Т. Вайс
66'
Желтая карточка
Т. Вайс
56'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Б. Вукчевич
46'
Замена
Т. Усами
️️️️
С. Руди
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
П. Швеглер
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Майер
Пас отдал
Т. Инуи
Желтая карточка
С. Шипплок
30'
4'
Желтая карточка
Б. Очипка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Тим Визе
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Штефан Айхнер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
3-3-4
1
Визе
5
Комппер
15
Дельпьер
10
Шрёк
13
Руди
0
Вайс
19
Джонсон
9
Дердийок
7
Вукчевич
31
Фолланд
9
Фирмино
4-4-1-1
1
Трапп
2
Юнг
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
5
Очипка
27
Швеглер
14
Майер
17
Роде
29
Айхнер
14
Инуи
25
Ошшен
0
Вайс
23
Салихович
23
Салихович
0
Вайс
13
Руди
33
Усами
33
Усами
13
Руди
7
Вукчевич
19
Уильямс
19
Уильямс
7
Вукчевич
29
Айхнер
22
Челоцци
22
Челоцци
29
Айхнер
17
Роде
13
Ланиг
13
Ланиг
17
Роде
14
Инуи
27
Хоффер
27
Хоффер
14
Инуи
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
3
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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