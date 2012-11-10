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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 10 ноября 2012
Бавария
10.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
44'
Ф. Рибери
77'
Д. Алаба (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Айнтрахт
84'
Замена
М. Ланиг
️️️️
П. Швеглер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Алаба
77'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Кроос
71'
58'
Замена
О. Ошшен
️️️️
Ш. Айхнер
Замена
Т. Мюллер
️️️️
К. Писарро
58'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Х. Мартинес
44'
41'
Желтая карточка
В. Демидов
Замена
Д. ван Бюйтен
️️️️
Д. Боатенг
32'
Травма
Д. Боатенг
30'
13'
Желтая карточка
Т. Инуи
4'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
(К)
ОП
17
Себастьян Роде
ОП
14
Александер Майер
АП
29
Штефан Айхнер
ПВ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Нойер
5
Алаба
4
Данте
17
Боатенг
21
Лам
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
8
Кроос
7
Рибери
10
Роббен
14
Писарро
4-2-3-1
1
Трапп
2
Юнг
23
Андерсон Бамба
15
Демидов
5
Очипка
27
Швеглер
17
Роде
29
Айхнер
14
Майер
14
Инуи
10
Матмур
17
Боатенг
5
ван Бюйтен
5
ван Бюйтен
17
Боатенг
8
Кроос
44
Тимощук
44
Тимощук
8
Кроос
14
Писарро
13
Мюллер
13
Мюллер
14
Писарро
27
Швеглер
13
Ланиг
13
Ланиг
27
Швеглер
29
Айхнер
25
Ошшен
25
Ошшен
29
Айхнер
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Ока Николов
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:25 (прямая)
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