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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Айнтрахт
Нюрнберг - Айнтрахт: обзор матча 21 сентября 2012
Нюрнберг
21.09.2012, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
76'
С. Полтер
25'
Э. Хоффер
60'
Т. Инуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Айнтрахт
89'
Желтая карточка
С. Юнг
86'
Замена
К. Матмур
️️️️
Э. Хоффер
Желтая карточка
С. Полтер
85'
ГОЛ! 1:2!
С. Полтер
Пас отдал
Х. Кийотаке
76'
75'
Желтая карточка
А. Майер
Замена
С. Полтер
️️️️
Т. Чендлер
70'
Замена
М. Франтц
️️️️
Т. Симонс
61'
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Р. Мак
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Т. Инуи
Пас отдал
М. Ланиг
25'
ГОЛ! 0:1!
Э. Хоффер
Пас отдал
А. Бамба
21'
Замена
Э. Хоффер
️️️️
О. Ошшен
15'
Замена
М. Ланиг
️️️️
П. Швеглер
10'
Желтая карточка
К. Самбрано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Ханно Балич
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Штефан Айхнер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
4
Маркос Антонио
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
4-3-2-1
1
Шефер
22
Пинола
4
Нильссон
5
Клозе
22
Чендлер
5
Балич
3
Симонс
35
Эссвайн
21
Мак
10
Кийотаке
17
Пекхарт
4-4-1-1
1
Трапп
2
Юнг
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
5
Очипка
27
Швеглер
14
Майер
17
Роде
29
Айхнер
14
Инуи
25
Ошшен
3
Симонс
8
Франтц
8
Франтц
3
Симонс
21
Мак
10
Гебхарт
10
Гебхарт
21
Мак
22
Чендлер
91
Полтер
91
Полтер
22
Чендлер
27
Швеглер
13
Ланиг
13
Ланиг
27
Швеглер
25
Ошшен
27
Хоффер
27
Хоффер
25
Ошшен
Хоффер
10
Матмур
10
Матмур
Хоффер
Остались в запасе
Нюрнберг
Айнтрахт
4
Маркос Антонио
ЦЗ
30
Александер Штефан
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
4
Маркос Антонио
ЦЗ
30
Александер Штефан
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Нюрнберг - Айнтрахт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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