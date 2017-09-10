Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Аймен Абденнур
Аймен Абденнур
Завершил карьеру
6 августа 1989 (37)
#5 | Защитник
187 см | 79 кг
Тунис
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Абденнур: «Собирался перейти в «Зенит». Это клуб с историей и красивым стадионом, но я выбрал «Марсель»
2017.09.10 10:37
4
Фурсенко считает Мевлю лучше Абденнура
2017.09.01 10:07
25
Абденнур: «Я почти стал игроком «Зенита», но, возобновив переговоры с «Марселем», сел в самолет и вылетел во Францию»
2017.08.30 14:35
15
Абденнур перешел в «Марсель», предпочтя его «Зениту»
2017.08.30 00:49
4
Абденнур окончательно отказал «Зениту» и вылетел в Марсель для прохождения медосмотра
2017.08.29 12:14
5
Агент Абденнура: «Переговоры с «Зенитом» все еще продолжаются»
2017.08.28 22:08
1
Абденнур не желает переходить в «Зенит»
2017.08.28 20:52
9
Сегодня в Риме Абденнур пройдет медобследование для «Зенита»
2017.08.28 15:58
17
Гарай и Абденнур остались вне заявки «Валенсии» на матч с «Реалом»
2017.08.26 16:29
Лепехин: «Теперь с Манчини можно спрашивать за результат в полном объеме»
2017.08.24 06:34
1
Абрамов: «В Петербурге Новосельцева из Христоса с бородкой превратили в Иудушку»
2017.08.23 08:55
11
Булавин: «Абденнур – готовый футболист, и кто-то в «Зените» сядет на скамейку»
2017.08.23 06:56
7
«Зенит» арендует Абденнура на два года с правом выкупа
2017.08.22 17:40
21
Игонин: «Все, что Нету мог показать в «Зените», он уже давным-давно показал»
2017.08.22 09:31
6
Абденнур дал согласие на переход в «Зенит»
2017.08.20 18:00
10
«Зенит» может обменять Нету в «Валенсию» на Абденнура
2017.08.19 12:51
6
Отбор на ЧМ-2018. Гол Абденнура помог Тунису одолеть Гвинею
2016.10.09 21:57
Абденнур не смог перебраться в АПЛ по финансовым причинам
2016.09.05 12:11
1
Абденнур близок к переходу в «Челси»
2016.01.29 06:43
Фото
Абденнур показал последствия противоборства с Суаресом
2015.12.06 07:36
Суарес: «Я наступил на ногу Абденнуру не нарочно и извинился»
2015.12.06 01:45
Абденнур пропустит игру с «Атлетико»
2015.09.30 17:32
Абденнур: «Хотим реабилитироваться после поражения от «Зенита»
2015.09.29 10:06
«Валенсия» близка к подписанию Абденнура
2015.08.29 14:43
«Барселона» больше не будет приобретать игроков этим летом
2015.08.23 10:10
«Валенсия» рассматривает Абденнура в качестве замены Отаменди
2015.08.19 20:07
1
«Барселона» попытается заполучить Абденнура
2015.08.19 15:43
4
Абденнур нужен «Атлетико»
2015.07.10 09:20
5
Главные новости
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
5
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
2
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
1
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
00:27
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
3
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+