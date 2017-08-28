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  • Сегодня в Риме Абденнур пройдет медобследование для «Зенита»

Сегодня в Риме Абденнур пройдет медобследование для «Зенита»

28 августа 2017, 15:58
17

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур в ближайшее время должен заключить соглашение с «Зенитом». Как сообщает Footmercato, сегодня, 28 августа, алжирец прибудет в Рим для прохождения медицинского обследования перед переходом в петербургский клуб.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые возьмут 28-летнего игрока в двухгодичную аренду с правом выкупа.

Абденнур перебрался в стан «летучих мышей» из «Монако» летом 2015 года. В прошлом сезоне он принял участие в 14-ти поединках.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Валенсия Абденнур Аймен
Комментарии (17)
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XaXatyn
1503925592
А почему не аргентинец ?
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huntelaar25
1503925637
да не нужен Зениту туниский Нету, только вроде, португальского почти сплавили.
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Sasha1086
1503927697
Для РФПЛ пойдет, может заиграет!
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TRELL
1503928230
Игрок хороший,но вот возрастной! Для ЛЕ хватит мастерства,в принципе задел на будущее хороший,успеют сыграться к ЛЧ!
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insider_retro
1503929440
Все эти осмотры и градусники - это хорошо... Квалифицированный защитник - хорошо.... Но стали редкостью голы.... Беда...
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adekvat
1503930279
Нужен защитник нужен хороший
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Sergei26
1503930791
А он хороший
Ответить
Путник 13
1503932068
Защитник «Валенсии» Абденнур саботирует свой переход в «Зенит» Защитник футбольного клуба «Валенсия» Абденнур не хочет переходить в петербургский «Зенит». Как сообщает 28 августа твиттер-аккаут Le Journal de l'OM, специализирующийся на инсайдах о французском клубе «Марсель», сам игрок хочет подписать контракт как раз с «Марселем». Однако из-за того, что французы еще только готовятся сделать официальное предложение, игрок специально затягивает переговоры с петербуржцами. Ранее сообщалось, что клубы «Валенсия» и «Зенит» уже обо всем договорились и сегодня Абденнур отправится в Рим для прохождения контрольного медобследования перед своим переходом в петербургскую команду.
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СОКОЛ САРАТОВ
1503933882
вообще то он из Туниса
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