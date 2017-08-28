Сегодня в Риме Абденнур пройдет медобследование для «Зенита»

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур в ближайшее время должен заключить соглашение с «Зенитом». Как сообщает Footmercato, сегодня, 28 августа, алжирец прибудет в Рим для прохождения медицинского обследования перед переходом в петербургский клуб.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые возьмут 28-летнего игрока в двухгодичную аренду с правом выкупа.

Абденнур перебрался в стан «летучих мышей» из «Монако» летом 2015 года. В прошлом сезоне он принял участие в 14-ти поединках.