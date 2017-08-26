Гарай и Абденнур остались вне заявки «Валенсии» на матч с «Реалом»

Защитники «Валенсии» Эсекьель Гарай и Аймен Абденнур не вошли в заявку оранжевых на завтрашний гостевой поединок второго тура Примеры с «Реалом».

Ранее сообщалось, что 30-летний аргентинец может продолжить карьеру в «Спартаке», однако позже появилась информация, что к приобретению Гарая ближе «Ювентус».

Что касается дальнейшей судьбы 28-летнего тунисца, что он, по заверениям испанских СМИ, в ближайшее время отправится в «Зенит» в двухгодичную аренду с правом выкупа.