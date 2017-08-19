«Зенит» может обменять Нету в «Валенсию» на Абденнура

Защитник «Зенита» Луиш Нету может продолжить карьеру в «Валенсии». Оранжевые готовы предложить петербургскому клубу обменять португальца на его коллегу по амплуа тунисца Аймена Абденнура, на которого «летучие мыши» не рассчитывают.

По информации источника, сделка близка к завершению.

В минувшем сезоне 29-летний игрок провел за сине-бело-голубых 35 поединков. В текущей кампании на его счету пять встреч. Действующее соглашение Нету рассчитано до июля 2019 года.