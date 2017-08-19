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    «Зенит» может обменять Нету в «Валенсию» на Абденнура

    Защитник «Зенита» Луиш Нету может продолжить карьеру в «Валенсии». Оранжевые готовы предложить петербургскому клубу обменять португальца на его коллегу по амплуа тунисца Аймена Абденнура, на которого «летучие мыши» не рассчитывают.

    По информации источника, сделка близка к завершению.

    В минувшем сезоне 29-летний игрок провел за сине-бело-голубых 35 поединков. В текущей кампании на его счету пять встреч. Действующее соглашение Нету рассчитано до июля 2019 года.

    Источник: O Jogo

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    19.08.2017 12:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 19 августа 2017, 15:20

      Лицом хорош, хотя Луиш тоже симпотяга. Более сказать нечего.....

      0
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 19 августа 2017, 14:37

      Бестолковый обмен. Только агенты наживутся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 19 августа 2017, 13:51

      Шило на мыло

      2
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      Рейтинг: +88

      hans6978T > huntelaar25 19 августа 2017, 17:06

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      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 августа 2017, 13:21

      Странно если "летучие мыши" согласятся на это, Аймен конечно не очень стабильный защитник , но безусловно индивидуально он сильнее Луиша .Зениту такие защитники как Абденнур нужны, им в обороне как раз не хватает таких защитников (которые могут выиграть почти любое единоборство).

      1
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 19 августа 2017, 12:58

      Это было бы интересно

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