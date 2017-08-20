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    Абденнур дал согласие на переход в «Зенит»

    Футбольный агент Абделькадер Джилани, представляющий интересы защитника «Валенсии» Аймена Абденнура, заявил, что его клиент согласился перейти в «Зенит».

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен обменять Луиша Нету на 28-летнего тунисца.

    – Переход Абденнура в «Зенит» возможен. С нашей стороны все детали урегулированы, Аймен согласился подписать контракт на два года. Он будет счастлив игре в «Зените». Но между клубами пока ничего не решено, сегодня представители «Зенита» и «Валенсии» встретятся, чтобы обсудить трансфер.

    – Будет ли включен в сделку Нету?

    – Не знаю. Это вопрос к клубам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2017 18:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 21 августа 2017, 13:31

      Сомнительное усиление, за прошлый год 13 матчей в чемпионате (не все матчи по 90 минут) не молодой, да ещё и в не из самого сильного клуба.

      1
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 20 августа 2017, 20:05

      Манчини вообще знает о лимите ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > Daxa 09 20 августа 2017, 20:18

      Может быть, Манчини знает, что лимит изменят. После чм, скорее всего.

      2
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      ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Daxa 09 21 августа 2017, 03:28

      Лимит изменят очень скоро, Манчини знает об этом

      1
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 20 августа 2017, 19:55

      Он же не аргенитинец!Не будут брать))

      3
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 20 августа 2017, 19:34

      меняем шило на мыло

      1
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 20 августа 2017, 18:37

      Занимательно.

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 20 августа 2017, 18:30

      пока еще не негр. Интересно плюнет Газпром на бритоголовый питер

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 августа 2017, 18:13

      Муть какая-то ! Чем он лучше Нету?

      2
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