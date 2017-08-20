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Абденнур дал согласие на переход в «Зенит»

20 августа 2017, 18:00
10

Футбольный агент Абделькадер Джилани, представляющий интересы защитника «Валенсии» Аймена Абденнура, заявил, что его клиент согласился перейти в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен обменять Луиша Нету на 28-летнего тунисца.

– Переход Абденнура в «Зенит» возможен. С нашей стороны все детали урегулированы, Аймен согласился подписать контракт на два года. Он будет счастлив игре в «Зените». Но между клубами пока ничего не решено, сегодня представители «Зенита» и «Валенсии» встретятся, чтобы обсудить трансфер.

– Будет ли включен в сделку Нету?

– Не знаю. Это вопрос к клубам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Валенсия Зенит Абденнур Аймен
Комментарии (10)
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Обер-КанцлерЪ
1503241983
Муть какая-то ! Чем он лучше Нету?
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spam2009
1503243007
пока еще не негр. Интересно плюнет Газпром на бритоголовый питер
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JellyBean
1503243451
Занимательно.
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Igor Belousov
1503246875
меняем шило на мыло
Ответить
38 попугаев
1503248124
Он же не аргенитинец!Не будут брать))
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Daxa 09
1503248707
Манчини вообще знает о лимите ?
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Alex ostrov
1503311495
Сомнительное усиление, за прошлый год 13 матчей в чемпионате (не все матчи по 90 минут) не молодой, да ещё и в не из самого сильного клуба.
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