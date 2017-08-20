Абденнур дал согласие на переход в «Зенит»

Футбольный агент Абделькадер Джилани, представляющий интересы защитника «Валенсии» Аймена Абденнура, заявил, что его клиент согласился перейти в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен обменять Луиша Нету на 28-летнего тунисца.

– Переход Абденнура в «Зенит» возможен. С нашей стороны все детали урегулированы, Аймен согласился подписать контракт на два года. Он будет счастлив игре в «Зените». Но между клубами пока ничего не решено, сегодня представители «Зенита» и «Валенсии» встретятся, чтобы обсудить трансфер.

– Будет ли включен в сделку Нету?

– Не знаю. Это вопрос к клубам.