Абденнур не смог перебраться в АПЛ по финансовым причинам

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур рассказал о причинах, которые помешали ему перебраться в один из клубов АПЛ нынешним летом. Напомним, интерес к 27-летнему тунисцу в частности проявлял «Челси».

«Я провел переговоры с английскими клубами во время летнего трансферного окна, однако по финансовым причинам не удалось осуществить переход. «Валенсия» – большой клуб и я не вижу никаких проблем, чтобы продолжить выступать здесь, так как у меня есть четырехлетний контракт», – сказал Абденнур.