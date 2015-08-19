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    • «Валенсия» рассматривает Абденнура в качестве замены Отаменди

    «Валенсия» рассматривает Абденнура в качестве замены Отаменди

    Центральный защитник «Валенсии» Николас Отаменди переходит в «Манчестер Сити», и «летучие мыши» ищут футболиста на его позицию. Одним из основных вариантов называют Аймена Абденнура из «Монако».

    Ожидалось, что в сделку по Отаменди будет включен защитник «Сити» Эльяким Мангала, но англичане его не отпустили. Это вынудило «Валенсию» искать другие варианты.

    Абденнур хорошо проявил себя в прошлом сезоне и привлек внимание многих клубов. Продажа игрока зависит во многом от того, сможет ли «Монако» выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Если монегаски преодолеют барьер раунда плей-офф, то Абденнур останется в «Монако».

    Напомним, что за выход в групповой этап ЛЧ «Монако» поспорит как раз с «Валенсией».

    Источник: Superdeporte

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    19.08.2015 20:07
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
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    а как же Гарай
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    ologreds
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    numo439567
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