«Валенсия» рассматривает Абденнура в качестве замены Отаменди

Центральный защитник «Валенсии» Николас Отаменди переходит в «Манчестер Сити», и «летучие мыши» ищут футболиста на его позицию. Одним из основных вариантов называют Аймена Абденнура из «Монако».

Ожидалось, что в сделку по Отаменди будет включен защитник «Сити» Эльяким Мангала, но англичане его не отпустили. Это вынудило «Валенсию» искать другие варианты.

Абденнур хорошо проявил себя в прошлом сезоне и привлек внимание многих клубов. Продажа игрока зависит во многом от того, сможет ли «Монако» выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Если монегаски преодолеют барьер раунда плей-офф, то Абденнур останется в «Монако».

Напомним, что за выход в групповой этап ЛЧ «Монако» поспорит как раз с «Валенсией».