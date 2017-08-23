Булавин: «Абденнур – готовый футболист, и кто-то в «Зените» сядет на скамейку»

Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Булавин считает, что обмен Эмена Абденнура из «Валенсии» является серьезное усиление для команды. С его приходом увеличится конкуренция в центральной зоне обороны.

«Его хотят поменять на Нету… Абденнур – готовый футболист, и кто-то сядет на скамейку. Центральные защитники всегда получают травмы, много единоборств. Необходимо иметь в обойме еще одного хорошего защитника. Не забывайте также возраст Ивановича. 33-летнему защитнику будет трудно продержаться весь сезон.

Абденнур усилит состав, если его возьмут, то уверены в нем. У Манчини всегда конкуренция приводит к положительному эффекту. Тренер может менять защитников, проводить ротацию. Центральная зона в обороне «Зенита» должна быть насыщенна игроками высокого уровня», – считает Булавин.

Ранее появилась информация, что между клубами достигнута договоренность о двухлетней аренде 28-летнего игрока, предусматривающей опцию выкупа. В прошлом сезоне Абденнур принял участие в 14-ти матчах и заработал четыре желтые карточки.