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  • Булавин: «Абденнур – готовый футболист, и кто-то в «Зените» сядет на скамейку»

Булавин: «Абденнур – готовый футболист, и кто-то в «Зените» сядет на скамейку»

23 августа 2017, 06:56
7

Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Булавин считает, что обмен Эмена Абденнура из «Валенсии» является серьезное усиление для команды. С его приходом увеличится конкуренция в центральной зоне обороны.

«Его хотят поменять на Нету… Абденнур – готовый футболист, и кто-то сядет на скамейку. Центральные защитники всегда получают травмы, много единоборств. Необходимо иметь в обойме еще одного хорошего защитника. Не забывайте также возраст Ивановича. 33-летнему защитнику будет трудно продержаться весь сезон.

Абденнур усилит состав, если его возьмут, то уверены в нем. У Манчини всегда конкуренция приводит к положительному эффекту. Тренер может менять защитников, проводить ротацию. Центральная зона в обороне «Зенита» должна быть насыщенна игроками высокого уровня», – считает Булавин.

Ранее появилась информация, что между клубами достигнута договоренность о двухлетней аренде 28-летнего игрока, предусматривающей опцию выкупа. В прошлом сезоне Абденнур принял участие в 14-ти матчах и заработал четыре желтые карточки.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Зенит Валенсия Иванович Бранислав Абденнур Аймен Нету Луиш Манчини Роберто
Комментарии (7)
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Alex Y
1503461128
Да у нас по ходу вообще не кого не будет(
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Garrincha58
1503462098
слабый игрок хорошего игрока из Валенсии не отдадут да еще на два года как я уже говорил Зенит набирает очередной шлак ни одного звездного игрока с такими в Европе делать нечего и это уже показывают результаты с Йегудой и Утрехтом
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razory
1503472486
игры выигрывают не звёзды а игроки
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Dizzel79
1503474274
Выгодней набрать легионеров, т.к. з/п у них меньше, нужно показывать на что способен, чтобы перейти в европу, а наши получили контракты и нах им нужно кому-то что-то доказывать, они могут и лавки полировать, бабосиски и так капают
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