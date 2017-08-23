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    Булавин: «Абденнур – готовый футболист, и кто-то в «Зените» сядет на скамейку»

    Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Булавин считает, что обмен Эмена Абденнура из «Валенсии» является серьезное усиление для команды. С его приходом увеличится конкуренция в центральной зоне обороны.

    «Его хотят поменять на Нету… Абденнур – готовый футболист, и кто-то сядет на скамейку. Центральные защитники всегда получают травмы, много единоборств. Необходимо иметь в обойме еще одного хорошего защитника. Не забывайте также возраст Ивановича. 33-летнему защитнику будет трудно продержаться весь сезон.

    Абденнур усилит состав, если его возьмут, то уверены в нем. У Манчини всегда конкуренция приводит к положительному эффекту. Тренер может менять защитников, проводить ротацию. Центральная зона в обороне «Зенита» должна быть насыщенна игроками высокого уровня», – считает Булавин.

    Ранее появилась информация, что между клубами достигнута договоренность о двухлетней аренде 28-летнего игрока, предусматривающей опцию выкупа. В прошлом сезоне Абденнур принял участие в 14-ти матчах и заработал четыре желтые карточки.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.08.2017 06:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 23 августа 2017, 10:44

      Выгодней набрать легионеров, т.к. з/п у них меньше, нужно показывать на что способен, чтобы перейти в европу, а наши получили контракты и нах им нужно кому-то что-то доказывать, они могут и лавки полировать, бабосиски и так капают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +133

      razory 23 августа 2017, 10:14

      игры выигрывают не звёзды а игроки

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 августа 2017, 07:21

      слабый игрок хорошего игрока из Валенсии не отдадут да еще на два года как я уже говорил Зенит набирает очередной шлак ни одного звездного игрока с такими в Европе делать нечего и это уже показывают результаты с Йегудой и Утрехтом

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Garrincha58 23 августа 2017, 09:18

      Шлак, говоришь, ну-ну!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 23 августа 2017, 07:05

      Да у нас по ходу вообще не кого не будет(

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > РМЗ 23 августа 2017, 08:30

      расскажи нам про свой богатый клуб..

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Alex Y 23 августа 2017, 14:37

      надежда умирает последней... правда всего неделю осталось ждать...

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