Абденнур нужен «Атлетико»

Испанский «Атлетико» намерен приобрести защитника «Монако» Аймена Абденнура. Мадридцы готовы выложить за туниссца 16 миллионов евро, хотя монегаски требуют не меньше 25-и. Если клубы сумеют найти компромисс, то футболист подпишет контракт с «матрасниками» на пять лет.



Добавим, что сегодня появилась информация, что «Атлетико» почти решил вопрос с трансфером еще одного игрока «Монако» – Янника Феррейра-Карраско.



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