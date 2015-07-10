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    Абденнур нужен «Атлетико»

    Испанский «Атлетико» намерен приобрести защитника «Монако» Аймена Абденнура. Мадридцы готовы выложить за туниссца 16 миллионов евро, хотя монегаски требуют не меньше 25-и. Если клубы сумеют найти компромисс, то футболист подпишет контракт с «матрасниками» на пять лет.

    Добавим, что сегодня появилась информация, что «Атлетико» почти решил вопрос с трансфером еще одного игрока «Монако» – Янника Феррейра-Карраско.

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    Источник: «Советский спорт»

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    10.07.2015 09:20
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    Комментарии (6)
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    kkomov
    1436510262
    остается ли вообще кто в Монако кроме рыболовлева?
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    cegmzy
    1436511006
    Удачи
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    VIPded
    1436511393
    Замечательно.
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    TY13R
    1436532392
    Вместо Турана бы найти кого-то...
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    ologreds
    1694997638
    numo435271
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