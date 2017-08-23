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  • Абрамов: «В Петербурге Новосельцева из Христоса с бородкой превратили в Иудушку»

Абрамов: «В Петербурге Новосельцева из Христоса с бородкой превратили в Иудушку»

23 августа 2017, 08:55
11

Футбольный агент Владимир Абрамов уверен, что у «Зенита» существуют явные проблемы в обороне. И нынешний главный тренер команды Роберто Манчини не может с ними справиться.

«У «Зенита» существуют проблемы в обороне. Вы сказали об Абденнуре. Я долгое время жил в Тунисе: дисциплина – не то направление, которым они могут гордиться. Но опять же не мне советовать Манчини. Он знает его возможности лучше.

Не уверен, что в нынешних игроков обороны итальянец верит. Посмотрите на Ивана Новосельцева. Он великолепно играл в «Ростове», а в Петербурге его из Христоса с бородкой превратили в Иудушку.

Здесь вопрос в доверии. Взяли Ивановича, есть Нету, брали еще игроков, но нормальной пары защитников так и не нашли. Никто из них не пользуется большим доверием», – считает Абрамов.

В текущем сезоне «Зенит» пропустил в семи матчах российской Премьер-лиги три гола.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Абденнур Аймен Новосельцев Иван Нету Луиш Манчини Роберто
Комментарии (11)
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prezent2017
1503468584
Зенит пропустил три гола, а спам на 10 больше, и все бардак в обороне Абрамову снится. А между прочим, Зенит против приличных команд играл. И один гол с пена спиртяку судья подарил.
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Sasha1086
1503468878
Зачем Новосельцева вообще брали. Один из нулевых игроков. Гнать его в шею.
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XaXatyn
1503469134
Новосельцеву надо искать другой клуб , если он играть хочет, а если деньги зарабатывать то тогда он в нужном месте !
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insider_retro
1503469969
Не в бровь, а в глаз..... Истинно...
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neveldomha
1503471386
Странная трансформация. Зато Абрамов как был идиотом так и им и остался.
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первый третий с права
1503476984
агент не договаривает,то что происходит вина лично Новосельцева.
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Paladius
1503477363
Зенит пропустил немного голов, только благодаря хорошей игре Лунева в рамке. А так в обороне бардак полный, учитывая игру против Утрехта и Амкара. Надеюсь в ответной игре с Утрехтом Луневу не придется блистать и Зенит уверенно победит сыграв на ноль! А Новоселу надо в аренду срочно или начать вкалывать с утроенной энергией, если не хочет карьеру загубить
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prezent2017
1503477821
Так он иудушкой всегда был, его иудушка Луческу под себя подбирал.
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