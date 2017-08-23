Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Абрамов: «В Петербурге Новосельцева из Христоса с бородкой превратили в Иудушку»

    Футбольный агент Владимир Абрамов уверен, что у «Зенита» существуют явные проблемы в обороне. И нынешний главный тренер команды Роберто Манчини не может с ними справиться.

    «У «Зенита» существуют проблемы в обороне. Вы сказали об Абденнуре. Я долгое время жил в Тунисе: дисциплина – не то направление, которым они могут гордиться. Но опять же не мне советовать Манчини. Он знает его возможности лучше.

    Не уверен, что в нынешних игроков обороны итальянец верит. Посмотрите на Ивана Новосельцева. Он великолепно играл в «Ростове», а в Петербурге его из Христоса с бородкой превратили в Иудушку.

    Здесь вопрос в доверии. Взяли Ивановича, есть Нету, брали еще игроков, но нормальной пары защитников так и не нашли. Никто из них не пользуется большим доверием», – считает Абрамов.

    В текущем сезоне «Зенит» пропустил в семи матчах российской Премьер-лиги три гола.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2017 08:55
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 11:43

      Так он иудушкой всегда был, его иудушка Луческу под себя подбирал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 23 августа 2017, 11:36

      Зенит пропустил немного голов, только благодаря хорошей игре Лунева в рамке. А так в обороне бардак полный, учитывая игру против Утрехта и Амкара. Надеюсь в ответной игре с Утрехтом Луневу не придется блистать и Зенит уверенно победит сыграв на ноль! А Новоселу надо в аренду срочно или начать вкалывать с утроенной энергией, если не хочет карьеру загубить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права 23 августа 2017, 11:29

      агент не договаривает,то что происходит вина лично Новосельцева.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 23 августа 2017, 09:56

      Странная трансформация. Зато Абрамов как был идиотом так и им и остался.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 августа 2017, 09:32

      Не в бровь, а в глаз..... Истинно...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 августа 2017, 09:18

      Новосельцеву надо искать другой клуб , если он играть хочет, а если деньги зарабатывать то тогда он в нужном месте !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права > XaXatyn 23 августа 2017, 11:30

      он в нужном месте,просто он хотел больше...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Sasha1086 23 августа 2017, 09:14

      Зачем Новосельцева вообще брали. Один из нулевых игроков. Гнать его в шею.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 09:09

      Зенит пропустил три гола, а спам на 10 больше, и все бардак в обороне Абрамову снится. А между прочим, Зенит против приличных команд играл. И один гол с пена спиртяку судья подарил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > prezent2017 23 августа 2017, 11:18

      Завтра Янг Бойз покажут, кто прав...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vick-north-west 23 августа 2017, 11:45

      Янг Бойз сегодня, завтра Утрехт.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11