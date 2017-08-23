Абрамов: «В Петербурге Новосельцева из Христоса с бородкой превратили в Иудушку»

Футбольный агент Владимир Абрамов уверен, что у «Зенита» существуют явные проблемы в обороне. И нынешний главный тренер команды Роберто Манчини не может с ними справиться.

«У «Зенита» существуют проблемы в обороне. Вы сказали об Абденнуре. Я долгое время жил в Тунисе: дисциплина – не то направление, которым они могут гордиться. Но опять же не мне советовать Манчини. Он знает его возможности лучше.

Не уверен, что в нынешних игроков обороны итальянец верит. Посмотрите на Ивана Новосельцева. Он великолепно играл в «Ростове», а в Петербурге его из Христоса с бородкой превратили в Иудушку.

Здесь вопрос в доверии. Взяли Ивановича, есть Нету, брали еще игроков, но нормальной пары защитников так и не нашли. Никто из них не пользуется большим доверием», – считает Абрамов.

В текущем сезоне «Зенит» пропустил в семи матчах российской Премьер-лиги три гола.