«Валенсия» близка к подписанию Абденнура

Защитник «Монако» Аймен Абденнур скорее всего продолжит карьеру в «Валенсии». Как сообщает источник, договоренность о трансфере уже достигнута. Марокканский центрбек должен стать заменой, ушедшему в «Манчестер Сити», Николасу Отаменди. Отмечается, что главный тренер «летучих мышей» Нуну Санту настаивает на приобретении еще одного центрального защитника, несмотря на недавнюю покупку на эту позицию Адерлана Сантоса.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Абденнуру со стороны «Барселоны» и нескольких клубов Английской Премьер-Лиги.