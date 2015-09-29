Абденнур: «Хотим реабилитироваться после поражения от «Зенита»

Защитник «Валенсии« Аймен Абденнур считает, что его команда должна показать максимум своих возможностей в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Лиона«.

«Я очень рад вернуться во Францию. Я играл здесь несколько раз за «Тулузу» и «Монако». Рад сыграть здесь снова. Мы нацелены на победу. Мы хотим реабилитироваться после поражения от «Зенита«.

Все знают, что «Лион» – это очень хорошая команда. Мы горим желанием побеждать и показывать здесь добротный футбол. Хотим вернуться в Валенсию с тремя очками. Мы потихоньку прибавляем. Нужно продолжать действовать в том же духе», – сказал защитник.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Валенсия» состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.