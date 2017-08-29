Абденнур окончательно отказал «Зениту» и вылетел в Марсель для прохождения медосмотра

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур окончательно отказался от перехода в «Зенит». Сегодня, 29 августа, 28-летний футболист должен прибыть в расположение «Марселя» для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Вчера появилась информация, что тунисец в Риме проходит медосмотр перед трансфером в «Зенит», однако чуть позже СМИ сообщили, что игрок со своими агентами намеренно затягивает переговоры с петербуржцами, так как хочет продолжить карьеру во французском клубе.

В минувшем сезоне Адбеннур принял участие в 14-ти матчах, заработав четыре желтые карточки.