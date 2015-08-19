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    «Барселона» попытается заполучить Абденнура

    «Барселона» заинтересована в приобретении марокканского защитника «Монако» Аймена Абденнура.

    Сообщается, что интерес каталонского клуба к подписанию еще одного центрального защитника усилился после того, как Жерар Пике получил дисквалификацию и лишился возомжности сыграть за «Барселону» в ближайших четырех матчах. Абденнур наверняка покинет французский клуб и даже не полетел с командой на игру отборочного раунда Лиги чемпионов против «Валенсии». Единственной помехой переходу может стать сумма, запрашиваемая руководством монегасков за игрока. «Монако» требует 28 миллионов евро.

    Также в числе претендентов на марокканца находится итальянская «Рома».

    Источник: Goal.com

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    19.08.2015 15:43
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    Комментарии (5)
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    Protosser
    1439989290
    "Сообщается, что интерес каталонского клуба к подписанию еще одного центрального защитника усилился после того, как Жерар Пике получил дисквалификацию и лишился возомжности сыграть за "Барселону" в ближайших четырех матчах." Что за бред? Кем сообщается? Наркоманами? Если тут, на футбольном ресурсе, кто не в курсе - Барса не имеет права заявлять игроков в матчи до января. Поэтому версия о том, что "интерес усилился дисквалификацией Пике" - является, мягко говоря - шизофреническим испражнением полоумной мартышки, и высосана из пальца, причем - немытого.
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    Asbjorn
    1439991609
    Ляпорта пусть берут
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    sherzod_jon
    1440000253
    Tochnyak. Nemojet bit chto eto svyazano s Pike. Bred kakoyta
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    Ахад
    1440003684
    верните соккер!
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    ologreds
    1694997362
    numo439534
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