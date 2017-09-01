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    Фурсенко считает Мевлю лучше Абденнура

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко считает, что его клуб провел блестящую трансферную кампанию этим летом. По словам руководителя, переход защитника «Ростова» Михи Мевли можно считать более чем удачным, сравнивая с сорвавшимся трансфером защитника «Валенсии» Аймена Абденнура.

    Стоит отметить, что «Ростов» заработал на продаже Мевли 4 миллиона евро.

    – Закрытие трансферного окна важно для руководителя клуба. Мне кажется, мы блестяще справились с поставленной задачей. По-моему, мы купили всех игроков, которых хотели.

    – Абденнур?

    – Мевля гораздо лучше. Он предсказуем, более адаптирован к нашему чемпионату.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2017 10:07
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 2 сентября 2017, 00:18

      Фурсенко сука!!!! Лига европы тебе даст пизд.ей!!!! Вардару удачи!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 1 сентября 2017, 21:25

      Так и Новосельцева купили, а он не играет. А вообще о защитниках Ростова - для них Бердыев нужен, он из кого хошь талантливого сделает, у него даже Гранат заиграл без ошибок.

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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 1 сентября 2017, 13:11

      Не очень хорошая характеристика для защитника - предсказуемый.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > --Сергей-- 1 сентября 2017, 14:21

      Так предсказуемый для Фурсенко , и Манчини . )))

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      Рейтинг: +1381

      marslond 1 сентября 2017, 12:37

      Согласен, он только у Жардима в Монако играл, а так средний игрок

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      Рейтинг: +118

      clozzi 1 сентября 2017, 11:50

      интересно как лучше Зенит-на-Дону, или Ростов-на-Неве :)

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > clozzi 1 сентября 2017, 11:59

      Чего там мелочиться, тогда уж сразу, Зенит из Санкт-Риостова-де-Жанейро)

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      Рейтинг: +15

      Zorro28 > Bivaliy67 1 сентября 2017, 12:37

      Правильней будет тогда Буэнос-Ростовайрес

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Bivaliy67 2 сентября 2017, 00:20

      Не сравнивай сука Ростов с помойкой!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 сентября 2017, 10:54

      Интересно сколько "народное достояние" отвалило им денег на "блестящую" трансферную кампанию , или у них неограниченный лимит? Остальная страна прям
      не нарадуется успехами бомжей ( По-моему , мы купили всех игроков , которых хотели. Фурсенко.) Хорошо, а остальным, что делать у которых нет денег?
      Потом Фурсенко говорит, что мы будем чемпионы в этом году. Смешно, потому, что нет справедливости, даже намека на нее.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > vgarakh 1 сентября 2017, 11:06

      А с Молло расторгли контракт "на конфиденциальных условиях"))) Наверное столько бабла распилили, что сами ах...нули...

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > vgarakh 1 сентября 2017, 11:14

      Что за зависть? Не твои личные деньги же тратят! А Зенит не нарушил ФФП, а значит потратили не больше, чем заработали. "Народные деньги, народные деньги"... не нравится что Газпром в частных руках, так иди в политику и меняй ситуацию. Если не хочешь, так перестань ныть.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Dimonadze 1 сентября 2017, 12:07

      А такие, как они, на соседей тоже ропщут,
      мол у них какого х-я автомобиль гораздо лучше...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Dimonadze 1 сентября 2017, 14:32

      не ври!!!
      50%+ 1 акция в руках Государства российского!!!
      Газпром-он,как Крым, наш!!!

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Dimonadze 1 сентября 2017, 16:38

      Газ, нефть, недра - народное достояние, которые я вижу только в рекламах. Жирующий Зенит - это издёвка над народом. И мне предлагают еще гордиться этим.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > serppion 1 сентября 2017, 19:16

      За последние пять лет рыночная капитализация «Газпрома» упала с $369 млрд до $83 миллиардов. Аналитик агентства Bloomberg Андерс Асланд считает эти результаты смертельными для газового гиганта, а причину видит в невероятно плохом управлении...
      Это данные за 2013 год. Сегодня компания стоит чуть больше 40 млрд.$...


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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Dimonadze 1 сентября 2017, 21:52

      Больше половины акций Газпрома всё ещё у государства.А вот как остальные попали в частные руки,думаю,после смены этого режима,ещё разберутся компетентные органы.И насчёт "Баклан-арены" тоже....

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > семёнычев 2 сентября 2017, 00:18

      Да я не к тому чей "Газпром". Не вникал - не знаю. А к тому, что запарили ныть завистники всякие. Нытьё не поможет. Таких как они легко расшатывают на всякие "майданы" и другие кровавые "мирные" митинги "за справедливость"

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > serppion 2 сентября 2017, 00:19

      А ты хотел, чтоб тебе выдавали на специальных пунктах нефть в бутылках? Или газ в банках?

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Dimonadze 2 сентября 2017, 02:34

      Я хотел бы избавиться от паразитов.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Dimonadze 12 сентября 2017, 16:15

      Газпром - государственная компания, значит мои личные деньги тратят, или ты считаешь, что газпром частная собственность миллера?

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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 1 сентября 2017, 10:50

      смешно было бы, если сказал, что да очень плохо,что не взяли. Взяли шляпу какую-то. Другого и сказать не мог, но говорит он всегда очень много и не по делу!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 сентября 2017, 10:17

      Фурсенко стоило бы быть скромнее. Восторги из него прут фонтаном

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > APchelov 1 сентября 2017, 14:35

      да он уж поди и коробочку себе уже приготовил и надпись сделал -"Сезон 17-18")))

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