Фурсенко считает Мевлю лучше Абденнура

Фурсенко сука!!!! Лига европы тебе даст пизд.ей!!!! Вардару удачи!!!!!!!!!!
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко считает, что его клуб провел блестящую трансферную кампанию этим летом. По словам руководителя, переход защитника «Ростова» Михи Мевли можно считать более чем удачным, сравнивая с сорвавшимся трансфером защитника «Валенсии» Аймена Абденнура.
Стоит отметить, что «Ростов» заработал на продаже Мевли 4 миллиона евро.
– Закрытие трансферного окна важно для руководителя клуба. Мне кажется, мы блестяще справились с поставленной задачей. По-моему, мы купили всех игроков, которых хотели.
– Абденнур?
– Мевля гораздо лучше. Он предсказуем, более адаптирован к нашему чемпионату.