Абденнур: «Я почти стал игроком «Зенита», но, возобновив переговоры с «Марселем», сел в самолет и вылетел во Францию»

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур, на правах аренды перешедший в «Марсель», подтвердил, что был близок к переходу в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб арендует 28-летнего марокканца на два года с правом последующего выкупа.

«Действительно, я почти стал игроком «Зенита» и даже прошел дня российской команды медобследование. Но как только мы возобновили переговоры с «Марселем», я сел в самолет и вылетел во Францию, чтобы завершить сделку», – приводит слова Абденнура Mercato365.