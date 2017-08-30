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  • Абденнур: «Я почти стал игроком «Зенита», но, возобновив переговоры с «Марселем», сел в самолет и вылетел во Францию»

Абденнур: «Я почти стал игроком «Зенита», но, возобновив переговоры с «Марселем», сел в самолет и вылетел во Францию»

30 августа 2017, 14:35
15

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур, на правах аренды перешедший в «Марсель», подтвердил, что был близок к переходу в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб арендует 28-летнего марокканца на два года с правом последующего выкупа.

«Действительно, я почти стал игроком «Зенита» и даже прошел дня российской команды медобследование. Но как только мы возобновили переговоры с «Марселем», я сел в самолет и вылетел во Францию, чтобы завершить сделку», – приводит слова Абденнура Mercato365.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Валенсия Марсель Абденнур Аймен
Комментарии (15)
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Gullit 76
1504093789
Речь проститутки, а не мужа.
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Asbjorn
1504095371
Во франции тунисцу комфортно будет,там соплеменников море
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diadushka
1504095931
понятное дело, когда есть вариант перейти в Марсель, какой на...й зенит? Глупо если бы поступил иначе
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paracetamol
1504097533
Скатертью дорога.
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карасевщина
1504098561
спас карьеру
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Bivaliy67
1504099156
Неустойку повесить на засранца.)
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acer2003
1504102008
Сел в самолёт, обделался и решил изменить курс ))
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Berdchanin
1504102132
Зенит куда сильнее Марселя, чтобы не говорили , да и чемпионат во Франции не факт, что сильнее у них. Просто у них есть 2 суперкоманды , а у нас даже Зенит не дотягивает до них
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OfaZavr
1504108747
Вовремя спохватился.
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shinnik
1504111626
Да и хорошо. Срал бы в раздевалке.,и выдавал за игил..
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