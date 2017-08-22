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    Игонин: «Все, что Нету мог показать в «Зените», он уже давным-давно показал»

    Бывший футболист сборной России и «Зенита» Алексей Игонин считает бесперспективным обмен Луиша Нету на Аймена Абденнура в «Валенсию», учитывая возраст игрока испанского клуба. По его словам, в клубе из Санкт-Петербурга сейчас достаточно опытных футболистов.

    Напомним, что Луиш Нету является одним из самых критикуемых футболистов российской команды в последнее время. В текущем розыгрыше Премьер-лиги португалец четыре раза выходил на поле, но результативными действиями не отметился.

    – Еще один слух последних дней – возможный обмен Нету на Абденнура из «Валенсии». Насколько «Зениту» нужна эта сделка?

    – Тут нужно думать о перспективе, учитывать возраст новичка.

    – Ему 28 лет.

    – Вот здесь и встает вопрос. В «Зените» достаточно возрастных игроков в линии обороны. Понятно, что 28-летний защитник может провести еще 3-4 года на хорошем уровне, но сомнения остаются. Другой вопрос, что по Нету мы давно определились. У предыдущих тренеров возникали вопросы к португальцу, но тогда не было глубины состава. Все, что Нету мог показать, он уже давным-давно показал. Новый футболист может привнести что-то свое. Если это будет просто обмен, без доплат – почему бы и нет?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2017 09:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 22 августа 2017, 12:53

      Если осуществят обмен Нету на Абденнура, то Зенит явно не потеряет с этого!!! Этого косяка давно пора было сливать.Не уровень Зенита!

      1
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      Рейтинг: +6932

      mamba9090909 22 августа 2017, 10:31

      Значит надо списывать, раз всё показал.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 августа 2017, 10:24

      Он в своей первой игре за Зенит всё показал,оформив вылет из кубка! Абсолютный ноль!Продать в Таиланд.

      2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 22 августа 2017, 10:22

      В 30 годах Нету был бы первым клиентом Гулага.

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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 22 августа 2017, 09:39

      Какие результативные действия нужно ждать от защитника?

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > paracetamol 22 августа 2017, 09:43

      Хотя бы не проваливаться в обороне)
      Для результата не всегда гол)

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