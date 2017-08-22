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  • Игонин: «Все, что Нету мог показать в «Зените», он уже давным-давно показал»

Игонин: «Все, что Нету мог показать в «Зените», он уже давным-давно показал»

22 августа 2017, 09:31
6

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Алексей Игонин считает бесперспективным обмен Луиша Нету на Аймена Абденнура в «Валенсию», учитывая возраст игрока испанского клуба. По его словам, в клубе из Санкт-Петербурга сейчас достаточно опытных футболистов.

Напомним, что Луиш Нету является одним из самых критикуемых футболистов российской команды в последнее время. В текущем розыгрыше Премьер-лиги португалец четыре раза выходил на поле, но результативными действиями не отметился.

– Еще один слух последних дней – возможный обмен Нету на Абденнура из «Валенсии». Насколько «Зениту» нужна эта сделка?

– Тут нужно думать о перспективе, учитывать возраст новичка.

– Ему 28 лет.

– Вот здесь и встает вопрос. В «Зените» достаточно возрастных игроков в линии обороны. Понятно, что 28-летний защитник может провести еще 3-4 года на хорошем уровне, но сомнения остаются. Другой вопрос, что по Нету мы давно определились. У предыдущих тренеров возникали вопросы к португальцу, но тогда не было глубины состава. Все, что Нету мог показать, он уже давным-давно показал. Новый футболист может привнести что-то свое. Если это будет просто обмен, без доплат – почему бы и нет?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Валенсия Игонин Алексей Абденнур Аймен Нету Луиш
Комментарии (6)
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paracetamol
1503383940
Какие результативные действия нужно ждать от защитника?
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raritet
1503386577
В 30 годах Нету был бы первым клиентом Гулага.
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Gullit 76
1503386679
Он в своей первой игре за Зенит всё показал,оформив вылет из кубка! Абсолютный ноль!Продать в Таиланд.
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mamba9090909
1503387080
Значит надо списывать, раз всё показал.
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Sasha1086
1503395636
Если осуществят обмен Нету на Абденнура, то Зенит явно не потеряет с этого!!! Этого косяка давно пора было сливать.Не уровень Зенита!
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