Абденнур: «Собирался перейти в «Зенит». Это клуб с историей и красивым стадионом, но я выбрал «Марсель»

Защитник «Марселя» Аймен Абденнур отметил, что летом готовился к переходу в «Зенит» из «Валенсии». Футболист был уверен в правильности своего выбора, но в последний момент решил сделать выбор в пользу Франции.

«Я для себя решил, что перейду в «Зенит». Этот клуб обладает историей и него красивый стадион. Также учитывал и то, что в этой стране пройдет чемпионат мира. Был уверен в правильности своего шага. Но в последний момент мне позвонили из «Марселя» и я решил без колебаний лететь во Францию», – заявил футболист.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен арендовать 28-летнего марокканца на два года с правом последующего выкупа.