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    Абденнур: «Собирался перейти в «Зенит». Это клуб с историей и красивым стадионом, но я выбрал «Марсель»

    Защитник «Марселя» Аймен Абденнур отметил, что летом готовился к переходу в «Зенит» из «Валенсии». Футболист был уверен в правильности своего выбора, но в последний момент решил сделать выбор в пользу Франции.

    «Я для себя решил, что перейду в «Зенит». Этот клуб обладает историей и него красивый стадион. Также учитывал и то, что в этой стране пройдет чемпионат мира. Был уверен в правильности своего шага. Но в последний момент мне позвонили из «Марселя» и я решил без колебаний лететь во Францию», – заявил футболист.

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен арендовать 28-летнего марокканца на два года с правом последующего выкупа.

    Источник: L' Equipe

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    10.09.2017 10:37
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +335

      Р-н-Д 10 сентября 2017, 15:59

      Истории бывают разные,итория Зинита-перда и северо-западная вторда.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17752

      paracetamol 10 сентября 2017, 12:41

      Дануикуйсим. Зачем пятый раз об этом писать? А, бромбурдир!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      мыцык 10 сентября 2017, 10:59

      Клуб с историей....это он о ком?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > мыцык 10 сентября 2017, 14:42

      о народной команде которая собирает половину детского стадиончика

      0
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