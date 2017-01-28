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Аймен Абденнур
Статистика
Аймен Абденнур - статистика
Завершил карьеру
6 августа 1989 (37)
#5 | Защитник
187 см | 79 кг
Тунис
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Публикации
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Кубок африканских наций 2017
Лига Европы 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Франция. Лига 1 2014/2015
Кубок Африканских Наций 2013
Кубок Африканских Наций 2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тунис
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Буркина-Фасо
2 : 0
28.01.2017
Тунис
1' - 90'
22'
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 4
23.01.2017
Тунис
1' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Алжир
1 : 2
19.01.2017
Тунис
1' - 90'
Кубок африканских наций, 1 тур
Тунис
0 : 2
15.01.2017
Сенегал
1' - 90'
9'
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