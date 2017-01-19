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Расписание матчей
Кубок Африки
Алжир - Тунис
Алжир - Тунис: обзор матча 19 января 2017
Алжир
19.01.2017, четверг, 19:00
Кубок африканских наций, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Тунис
90+1'
С. Ханни
50'
А. Манди (АГ)
65'
Н. Слити (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алжир - Тунис
Замена
М. Абид
️️️️
А. Гедиура
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
С. Ханни
Пас отдал
А. Гедиура
90'
+1
88'
Замена
Р. Жриди
️️️️
А. Матлути
78'
Замена
Я. Хенисси
️️️️
А. Акаичи
Замена
С. Ханни
️️️️
Я. Браими
74'
73'
Замена
М. Али Якуби
️️️️
В. Хазри
Замена
Б. Бунеджах
️️️️
Р. Геззаль
69'
Желтая карточка
Ф. Гулам
65'
65'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Слити
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Манди
45'
+2
Желтая карточка
А. Маалул
Желтая карточка
М. Мефта
31'
Желтая карточка
А. Гедиура
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
16
Малик Ассела
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
22
Мохамед Мефта
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
11
Ясин Браими
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
18
Рашид Геззаль
АП
17
Адлан Гедиура
ПП
7
Рияд Марез
ПВ
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Тунис
13
Фержани Сасси
ВР
1
Аймен Матлути
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
21
Хамди Наггес
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
14
Мохамед Бен Амор
ПП
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Алжир
1
Шамседдин Рахмани
ВР
23
Раис М'Боли
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
12
Мохамед Бенъяхья
ЦЗ
20
Мохтар Белхитер
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Хишам Белкаруи
ЦЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
9
Софьян Ханни
ЦП
19
Мехди Абид
ЦП
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
Тунис
1
Рами Жриди
ВР
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
4
Зид Бугаттас
ЦЗ
5
Слиман Кшук
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
8
Хамза Лахмар
ЦП
15
Ларри Азуни
ЦП
11
Яссин Хенисси
ЦФ
19
Забер Халифа
ЦФ
4-3-2-1
16
Ассела
3
Гулам
22
Мефта
2
Манди
21
Бенсебаини
11
Браими
19
Бенталеб
17
Гедиура
18
Геззаль
7
Марез
13
Слимани
4-3-2
13
Сасси
21
Наггес
3
Абденнур
2
Бен Юссеф
12
Маалул
14
Бен Амор
7
Мсакни
23
Слити
10
Хазри
9
Акаичи
11
Браими
9
Ханни
9
Ханни
11
Браими
17
Гедиура
19
Абид
19
Абид
17
Гедиура
18
Геззаль
9
Бунеджах
9
Бунеджах
18
Геззаль
10
Хазри
20
Али Якуби
20
Али Якуби
10
Хазри
1
Матлути
1
Жриди
1
Жриди
1
Матлути
9
Акаичи
11
Хенисси
11
Хенисси
9
Акаичи
Остались в запасе
Алжир
Тунис
12
Мохамед Бенъяхья
ЦЗ
1
Шамседдин Рахмани
ВР
20
Мохтар Белхитер
ЦЗ
23
Раис М'Боли
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Хишам Белкаруи
ЦЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
8
Хамза Лахмар
ЦП
4
Зид Бугаттас
ЦЗ
5
Слиман Кшук
ЦЗ
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
15
Ларри Азуни
ЦП
19
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Остались в запасе
12
Мохамед Бенъяхья
ЦЗ
1
Шамседдин Рахмани
ВР
20
Мохтар Белхитер
ЦЗ
23
Раис М'Боли
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Хишам Белкаруи
ЦЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
Остались в запасе
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
8
Хамза Лахмар
ЦП
4
Зид Бугаттас
ЦЗ
5
Слиман Кшук
ЦЗ
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
15
Ларри Азуни
ЦП
19
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Статистика матча Алжир - Тунис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Главный судья:
Бернар Камиль
Стадион:
Стад де Франсвилль
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