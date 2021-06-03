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    Жорж Леекенс

    Тренер
    Имя Жорж
    Фамилия Леекенс
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 18 мая 1949
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алжир 4 4 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.06.2021 Алжир 1 : 0 Мали
    11.06.2021 Тунис 0 : 2 Алжир
    03.06.2021 Алжир 4 : 1 Мавритания
    17.06.2021 Алжир 5 : 1 Либерия
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