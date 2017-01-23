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Расписание матчей
Кубок Африки
Зимбабве - Тунис
Зимбабве - Тунис: обзор матча 23 января 2017
Зимбабве
23.01.2017, понедельник, 22:00
Кубок африканских наций, группа B, 3 тур
2 : 4
Завершен
Тунис
43'
Н. Мусона
58'
Т. Ндоро
10'
Н. Слити
22'
Ю. Мсакни
36'
Я. Хенисси
45'
В. Хазри (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зимбабве - Тунис
Замена
К. Махачи
️️️️
Н. Мусона
89'
85'
Желтая карточка
Х. Наггес
83'
Замена
Л. Азуни
️️️️
Н. Слити
78'
Замена
З. Халифа
️️️️
Ю. Мсакни
63'
Замена
Х. Лахмар
️️️️
В. Хазри
ГОЛ! 2:4!
Т. Ндоро
Пас отдал
Н. Мусона
58'
Замена
Т. Ндоро
️️️️
Д. Фири
45'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
В. Хазри
Желтая карточка
К. Намойнесу
44'
ГОЛ! 1:3!
Н. Мусона
Пас отдал
Н. Мушекви
43'
36'
ГОЛ! 0:3!
Я. Хенисси
Пас отдал
Х. Наггес
33'
Желтая карточка
М. Бен Амор
22'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Мсакни
Пас отдал
Н. Слити
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Слити
Желтая карточка
Д. Фири
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зимбабве
16
Татенда Мукурува
ВР
3
Дэнни Фири
ВР
4
Хардлиф Звирекви
ЦЗ
6
Онисмор Базера
ЦЗ
5
Элиша Муройва
ЦЗ
2
Коста Намойнесу
ЦЗ
17
Ноуледж Мусона
АП
20
Хама Билльят
АП
18
Марвелус Накамба
АП
14
Виллард Катсанде
ПП
9
Няша Мушекви
ЦФ
Главный тренер
Каллисто Пасува
Тунис
13
Фержани Сасси
ВР
1
Рами Жриди
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
21
Хамди Наггес
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Юссеф Мсакни
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
14
Мохамед Бен Амор
ПП
10
Вахби Хазри
ЦФ
11
Яссин Хенисси
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Зимбабве
1
Бернард Донован
ВР
23
Такабва Мавайя
ВР
19
Лоуренс Мланга
ЦЗ
12
Брюс Кангва
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
16
Кудакваше Махачи
ЦП
22
Оскар Машапа
ЦП
7
Мэттью Русике
ЦФ
13
Кутберт Маладжила
ЦФ
11
Тендай Ндоро
ЦФ
8
Эванс Русике
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
Тунис
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
4
Зид Бугаттас
ЦЗ
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
5
Слиман Кшук
ЦЗ
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
8
Хамза Лахмар
ЦП
15
Ларри Азуни
ЦП
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
19
Забер Халифа
ЦФ
4-1-3-1
16
Мукурува
4
Звирекви
5
Муройва
2
Намойнесу
6
Базера
14
Катсанде
17
Мусона
18
Накамба
20
Билльят
9
Мушекви
4-3-2
13
Сасси
21
Наггес
3
Абденнур
2
Бен Юссеф
12
Маалул
14
Бен Амор
23
Слити
7
Мсакни
11
Хенисси
10
Хазри
17
Мусона
16
Махачи
16
Махачи
17
Мусона
3
Фири
11
Ндоро
11
Ндоро
3
Фири
10
Хазри
8
Лахмар
8
Лахмар
10
Хазри
23
Слити
15
Азуни
15
Азуни
23
Слити
7
Мсакни
19
Халифа
19
Халифа
7
Мсакни
Остались в запасе
Зимбабве
Тунис
1
Бернард Донован
ВР
7
Мэттью Русике
ЦФ
23
Такабва Мавайя
ВР
19
Лоуренс Мланга
ЦЗ
12
Брюс Кангва
ЦЗ
22
Оскар Машапа
ЦП
13
Кутберт Маладжила
ЦФ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
8
Эванс Русике
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Каллисто Пасува
4
Зид Бугаттас
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
5
Слиман Кшук
ЦЗ
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Остались в запасе
1
Бернард Донован
ВР
7
Мэттью Русике
ЦФ
23
Такабва Мавайя
ВР
19
Лоуренс Мланга
ЦЗ
12
Брюс Кангва
ЦЗ
22
Оскар Машапа
ЦП
13
Кутберт Маладжила
ЦФ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
8
Эванс Русике
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
4
Зид Бугаттас
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
5
Слиман Кшук
ЦЗ
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
Главный тренер
Каллисто Пасува
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Статистика матча Зимбабве - Тунис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Главный судья:
Денис Дембеле
Стадион:
Стад д'Ангондже
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